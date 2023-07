MS está entre os estados que aderiram 100% ao programa nacional de alfabetização

Enem / Pixabay

Em menos de um mês, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já aderiram ao “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”.

O programa prevê ações para corrigir deficiências na educação infantil. O objetivo é que todas as crianças brasileiras cheguem ao segundo ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever.

Todas as capitais, exceto Boa Vista, também já participam do programa.

Os estados do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Piauí já têm 100% de adesão.

Em seguida está Pernambuco, com 99%; Paraná, com 98%; e Mato Grosso, com 97% de adesão.

No Rio de Janeiro, 85% dos municípios já aderiram. O estado que teve a menor adesão até o momento foi o Rio Grande do Sul.

A adesão de estados e municípios ao “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada” é voluntária.

O programa prevê investimentos de R$ 3 bilhões, além da oferta de mais de 7 mil bolsas de capacitação para professores em todo o país.