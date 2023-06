MS investe R$ 7,6 milhões para reforma da Escola Júlia Gonçalves Passarinho

Unidade tem 510 alunos matriculados / Foto: Divulgação

Espaço moderno e educação de qualidade. Com este conceito o Governo do Estado vai promover a reforma geral da na Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, em Corumbá. O investimento será de R$ 7,6 milhões para disponibilizar um ambiente confortável e adequado aos estudantes e profissionais.

Com 52 anos de história, esta escola que é tradicional de Corumbá faz parte do programa “Escola de Autoria”, oferecendo o ensino de tempo integral para os estudantes da região do Pantanal. O contrato para reforma geral da unidade foi publicado nesta quinta-feira (1), no Diário Oficial do Estado.

A empresa responsável pela obra terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir as atividades no local, assim que for expedido a ordem de serviços pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

A unidade localizada na área central de Corumbá tem 510 alunos, matriculados do 8° ano do Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio. Ela funciona de forma exclusiva no modelo de ensino integral desde 2021.

"A reforma é um marco importante para todos nós. A escola é histórica e muito conhecida, na qual várias gerações se formaram e passaram por aqui e construíram seu projeto de vida escolar. A unidade tem mais de 50 anos de história. Gostaria de agradecer ao governador em nome de toda comunidade escolar", afirmou a diretora da unidade, Érica Oliveira do Espírito Santo.

Ela contou que a obra era muito aguardada pela comunidade escolar, com benefícios a todos. "Vai trazer qualidade de ensino, conforto e bem-estar aos nossos estudantes. Todo este investimento vai trazer como consequência a melhoria da aprendizagem, o avanço dos nossos estudantes, que é a nossa meta. Um prédio preparado e equipado faz a diferença”.

Prioridade

O governador Eduardo Riedel destacou desde o início do seu mandato que as reformas, ampliações e reestruturações das escolas estaduais estão entre as prioridades da sua gestão, já que assim melhora as condições de ensino aos estudantes, torna o espaço mais moderno, acessível e preparado para o futuro.

“Vamos continuar com as reformas nas escolas estaduais, pois o desenvolvimento do Estado tem a educação como base. Estas obras são importantes porque contribuem para uma educação de qualidade, levando conforto e boas condições aos alunos e profissionais que trabalham nas unidades”, afirmou o governador.

O secretário de Educação, Hélio Daher, ressalta que as obras nas unidades além de gerar conforto e melhores condições de trabalho, também aumentam a autoestima de toda comunidade escolar, sendo mais um incentivo aos alunos. “Nós conseguimos ver a gratidão das pessoas quando a obra fica pronta. Trata-se de um ganho para todos”.

O planejamento do Governo do Estado é investir R$ 300 milhões em reformas de escolas até o final de 2024. Ao todo a Rede Estadual de Ensino conta com 348 escolas, atendendo assim 185 mil estudantes. Destas 172 unidades estão no sistema de tempo integral, contemplando 32 mil alunos nesta modalidade.