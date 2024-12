MS recebe selo de ouro pelas boas práticas na alfabetização de alunos

Bruno Rezende, Secom

Mato Grosso do Sul recebeu a classificação ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, parte do CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), iniciativa que visa reconhecer as boas práticas das gestões estaduais, municipais e distritais em prol da alfabetização das crianças brasileiras.

O resultado oficial foi anunciado quinta-feira (5), entretanto a cerimônia de entrega do selo acontecerá em Brasília (DF) no dia 17 de dezembro, com a presença dos articuladores estaduais que receberão o emblema como reconhecimento pelo trabalho realizado.

No Estado, 38 municípios ganharam o selo ouro, 20 conquistaram o selo prata e três o bronze. De acordo com Maria Gorete Siqueira Silva, coordenadora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da SED (Secretaria de Estado de Educação), o selo é um reconhecimento das práticas pedagógicas e de gestão exitosas do estado e dos municípios na garantia do direito à alfabetização das crianças.

"Esse é o resultado de um trabalho intenso feito pela SED por meio do Programa MS Alfabetiza/CNCA, que é comprometida em garantir o direito à alfabetização plena na idade certa", afirma Gorete.

Sobre o selo

Para conquistar esse selo, as secretarias de Educação precisaram atender a uma série de pré-requisitos, apresentando documentos comprobatórios das ações realizadas. O reconhecimento está dividido em três categorias: ouro, prata e bronze.

Essa classificação não só valoriza os esforços das gestões, mas também incentiva a adoção de políticas educacionais que busquem cumprir as metas estabelecidas no PNE (Plano Nacional de Educação).

Com iniciativas como o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, espera-se um avanço significativo na qualidade da Educação e na garantia do direito à alfabetização para todas as crianças brasileiras.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, o selo é uma iniciativa que vem para premiar os esforços dos nossos profissionais da Rede Pública de Ensino como um todo, mostrando o sucesso das políticas postas em prática.

"Esse reconhecimento é resultado do trabalho intenso da Secretaria de Estado de Educação, por intermédio do Programa MS Alfabetiza e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que demonstra um compromisso efetivo com a alfabetização no Estado. Parabéns a todos os envolvidos nessa conquista, que reflete o compromisso de MS com uma educação de qualidade", finaliza Hélio.