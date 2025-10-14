MS Supera convoca mais 190 bolsistas

Laucymara Ayala

O programa paga bolsa de estudo de um salário mínimo a estudantes de baixa renda visando a estimular a permanência nos cursos universitários e de educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar. O prazo para a apresentação dos documentos vai até dia 20.



Entre os beneficiários do programa estão alunos como o indígena Daniel de Oliveira Ezidio, de 25 anos, que faz Medicina na UEMS de Campo Grande e tem como sonho se formar para poder atender os povos originários da comunidade onde nasceu, em Aquidauana. “Tenho desejo de voltar para casa com essa prática que aprendi aqui, da Medicina, voltar para a comunidade, para a minha origem”, disse.



Os documentos necessários são: comprovante de residência; comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 anos; histórico escolar; e comprovante de matrícula; além das declarações por meio do formulário de convocação, disponibilizado no sistema do programa.



As declarações são de que não possui outra graduação de nível superior concluída; de que não é beneficiário de qualquer outro tipo de benefício remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade do programa; e de que não possui outro membro do núcleo familiar no MS Supera.



Toda a documentação deverá ser encaminhada diretamente no sistema do programa www.mssupera.ms.gov.br. Quem não apresentar os documentos corretos dentro do prazo serão considerados desistentes. Documentos e declarações serão analisadas pela unidade gestora do programa no período de 21 a 27 de outubro de 2025.



Após a validação dos documentos, o termo de concessão do benefício será disponibilizado diretamente na página do Sistema MS Supera, no período de 28 de outubro de 2025, a partir das 7h30, até 3 de novembro de 2025, às 23h59.



Os candidatos aptos deverão conferir os dados pessoais constantes no Termo, baixar o Termo de Concessão de Benefício em PDF; assinar no campo discriminado utilizando, preferencialmente, a ferramenta de assinatura GOV.BR, e anexar o Termo de Concessão de Benefício assinado na página do Sistema MS Supera.



A relação de convocados, o cadastro de reserva e a resolução com as instruções estão disponível em www.sead.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/10/Resolucao-Sead-118-Convocacao-Cadastro-Reserva-Out2025.pdf.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!