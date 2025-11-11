MS Supera convoca todos os estudantes do cadastro de reserva

Laucymara Ayala/Sead

Programa que paga um salário mínimo por mês para incentivar a permanência e reduzir a evasão escolar de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos cursos técnicos e universitários, sejam privados ou públicos, o MS Supera está convocando todos os alunos do cadastro de reserva. São 195 novos bolsistas, que se juntam a acadêmicos como Leonel Hamana Figueiredo, que já havia perdido a esperança de se tornar médico.



Ele perdeu a mãe para a Covid em 2021 e, junto com a dor da perda, viu ser enterrado o sonho de se tornar um médico. Deixou a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para trabalhar em diversos lugares e não esperava voltar a estudar.



Mas tudo mudou em 2024, com a ajuda do programa MS Supera. Após conseguir a bolsa de estudo, Leonel passou em 2º lugar na prova da Maternidade Cândido Mariano, onde fez estágio em Obstetrícia por um ano, e no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, onde estagiou por um mês.



"O programa, para mim, além de me manter numa universidade federal, em um curso de Medicina, me deu a oportunidade de ressuscitar o meu sonho de me tornar um médico. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar a conta de água, quanto mais para ir para Ribeirão Preto. Serei um médico e cuidarei de pessoas. Se a minha mãe estivesse viva, ela diria 'muito obrigado' e é isso que eu digo: muito obrigado ao programa!", contou Leonel.



A resolução da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) convocando os novos bolsistas foi publicada nesta terça-feira (11), no Diário Oficial do Estado. A lista dos candidatos habilitados e classificados está disponível no site da Sead (http://www.sead.ms.gov.br), no link do programa.



Eles deverão apresentar, de 12 a 19 de novembro de 2025, os documentos atualizados, sob pena de perda do direito à concessão do benefício. São necessários: comprovante de residência; comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 anos; histórico escolar; comprovante de matrícula; e declarações de que não possui outra graduação de nível superior concluída e de que não é beneficiário de qualquer outro tipo de benefício remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade.



Quem recebe outra bolsa de estudo, ainda pode optar por abrir mão do benefício anterior para ficar com o MS Supera. Nesse caso, basta assinalar na declaração a opção SIM, de que é beneficiário de outro programa, e entregar anexo no sistema o Termo de Opção de Benefício preenchido e assinado, conforme modelo disponível no site da Sead.



Documentos e declarações enviados pelos convocados serão analisados pela Unidade Gestora do Programa no período de 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025.



Depois de terem os documentos validados, bastará assinar o Termo de Concessão do Benefício, disponibilizado diretamente na página do Sistema MS Supera, no prazo de 2 de dezembro de 2025, a partir das 7h30, até o dia 8 de dezembro de 2025, às 23h59.



No caso de menores de idade, além do estudante, deverão assinar o Termo de Concessão do Benefício o pai, a mãe ou o responsável legal, no campo próprio indicado, utilizando, preferencialmente, a mesma ferramenta de assinatura GOV.BR.



Serviço



Para quem quiser mais informações sobre o programa, a Supes (Superintendência de Programas Sociais Estruturantes) fica na Rua 14 de Julho, 1269, no Centro de Campo Grande. O WhatsApp do MS Supera é o (67) 3314-4846, os telefones são (67) 3368-9044, 3368-9045 e 3368-9052 e o e-mail é mssupera@sead.ms.gov.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!