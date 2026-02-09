MS volta às aulas nesta segunda-feira

Cid Nogueira

Mais de 180 mil estudantes da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) retornam às salas de aula nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, em 352 unidades escolares distribuídas em todos os municípios do Estado.



O retorno dos estudantes ocorre após a realização da Jornada Formativa, promovida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), entre os dias 3 e 6 de fevereiro. O encontro reuniu professores, coordenadores pedagógicos e equipes gestoras da Rede, com foco no planejamento pedagógico, no alinhamento das ações educacionais e na preparação para o acolhimento dos alunos.



Durante a Jornada Formativa, os profissionais da Educação participaram de momentos de estudo, troca de experiências e orientações estratégicas, fortalecendo as práticas pedagógicas que nortearão o trabalho ao longo do ano.



Com a retomada das aulas, as Unidades Escolares de todo Estado estão preparadas para receber os estudantes em ambientes organizados, seguros e voltados à aprendizagem.



“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, destaca o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.



Novidades para 2026



Presente em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, neste ano a REE passa a contar com três novas unidades escolares, localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, ampliando assim o total de escolas da Rede para 352.



Em Campo Grande, a novidade é a Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, que trabalha com a oferta do Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), o Ensino Médio, Educação Profissional e, no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos), já iniciada no segundo semestre de 2025.



No município de Ribas do Rio Pardo, a Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), o Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.



Já em Ponta Porã, a nova unidade é a Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira, que atende turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.



Autodesignação



O período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026. Contudo, para quem ainda tem interesse em ingressar na REE, é possível por meio do processo conhecido como “autodesignação”.



A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.



Atendimento



Em caso de eventuais dúvidas, o contato da Central, por telefone, é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No endereço virtual da Matrícula Digital a SED também disponibiliza outros números para contato.



Para o atendimento presencial, em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.



Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, os interessados também podem procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

