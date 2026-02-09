MS volta às aulas nesta segunda-feira

Rede Estadual de Ensino recebe mais de 180 mil alunos, em 352 escolas, após uma semana de Jornada Formativa
Cid Nogueira
Mais de 180 mil estudantes da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) retornam às salas de aula nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, em 352 unidades escolares distribuídas em todos os municípios do Estado.
O retorno dos estudantes ocorre após a realização da Jornada Formativa, promovida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), entre os dias 3 e 6 de fevereiro. O encontro reuniu professores, coordenadores pedagógicos e equipes gestoras da Rede, com foco no planejamento pedagógico, no alinhamento das ações educacionais e na preparação para o acolhimento dos alunos.
Durante a Jornada Formativa, os profissionais da Educação participaram de momentos de estudo, troca de experiências e orientações estratégicas, fortalecendo as práticas pedagógicas que nortearão o trabalho ao longo do ano.
Com a retomada das aulas, as Unidades Escolares de todo Estado estão preparadas para receber os estudantes em ambientes organizados, seguros e voltados à aprendizagem.
“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, destaca o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.
Novidades para 2026
Presente em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, neste ano a REE passa a contar com três novas unidades escolares, localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, ampliando assim o total de escolas da Rede para 352.
Em Campo Grande, a novidade é a Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, que trabalha com a oferta do Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), o Ensino Médio, Educação Profissional e, no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos), já iniciada no segundo semestre de 2025.
No município de Ribas do Rio Pardo, a Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), o Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.
Já em Ponta Porã, a nova unidade é a Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira, que atende turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.
Autodesignação
O período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026. Contudo, para quem ainda tem interesse em ingressar na REE, é possível por meio do processo conhecido como “autodesignação”.
A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.
Atendimento
Em caso de eventuais dúvidas, o contato da Central, por telefone, é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No endereço virtual da Matrícula Digital a SED também disponibiliza outros números para contato.
Para o atendimento presencial, em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, os interessados também podem procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Prazo para complementar inscrições do Fies postergadas começa hoje
Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes
Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã
Cheia Rio Aquidauana
Água já atinge frente e lateral do Hotel Aruanã, em Anastácio,
Cheia Rio Aquidauana
Nível do Rio Aquidauana continua subindo e cobrindo mais áreas de Aquidauana e Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS