11 de Agosto de 2025 • 22:49

Educação

Mulheres são maioria entre os inscritos no Enem 2025

Painel Enem 2025 aponta aumento nas inscrições

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 20:01

Dados destacam a participação feminina predominante no Enem / Divulgação/Ministério da Educação

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 registrou 4.811.338 inscrições confirmadas em todo o país, segundo dados divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O número representa um aumento de 11,63% em comparação com 2024 e de 20% em relação à edição de 2023.

Entre os inscritos, as mulheres são maioria, representando 60,06% do total. Os homens correspondem a 39,94% dos participantes. Os dados integram o Painel Enem 2025, plataforma digital que permite visualizar o perfil dos candidatos por faixa etária, etnia, escolaridade e outros recortes.

A maior parte dos candidatos é jovem e está na faixa etária escolar. Os estudantes de 17 anos lideram o número de inscritos, somando 1.081.120. Em seguida, aparecem os de 19 anos (1.009.166) e os de 16 anos ou menos (678.122).

Já entre os adultos, o maior volume está entre os 21 e 30 anos (315.035) e entre 31 e 59 anos (305.191). Curiosamente, mais de 109 mil candidatos têm 60 anos ou mais, o que demonstra o alcance ampliado do exame.

Diversidade e inclusão

Em relação à autodeclaração de raça/cor, a maioria se identifica como parda, com 2.146.184 inscritos. Em seguida, estão brancos (1.903.041) e pretos (603.104). Também participam 67.203 pessoas autodeclaradas amarelas e 37.489 indígenas, número que representa crescimento de 89% em relação à edição anterior.

Mais de 54 mil participantes optaram por não informar sua etnia.

Dos mais de 4,8 milhões de inscritos, cerca de 63% (3.049.710) tiveram isenção da taxa de inscrição. Entre eles, estão concluintes do ensino médio em escolas públicas e pessoas inscritas no CadÚnico. Os demais 1.761.628 candidatos pagaram a taxa de R$ 85.

O Enem 2025, além de ser uma das principais portas de entrada para o ensino superior por meio do Sisu, Prouni e Fies, também será válido para certificação de conclusão do ensino médio, desde que o participante tenha 18 anos completos até a data da primeira prova.

O Painel Enem 2025 está disponível online e é uma ferramenta que contribui com a transparência do exame, oferecendo dados úteis para pesquisadores, gestores públicos, imprensa e a sociedade em geral.

