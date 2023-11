Novo auxílio-atleta contribui para resultados positivos

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Aberta pela primeira vez neste ano, a seleção do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) para oferta de bolsas de extensão a estudantes-atletas já colhe bons frutos.

Desenvolvidos por nove campi da instituição, os projetos esportivos são coordenados por professores de Educação Fisica e contemplam, no total, 61 estudantes do ensino técnico integrado, para incentivo das modalidades Atletismo, Basquetebol, Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez.

Cada estudante-atleta recebe, mensalmente, R$ 300 durante o desenvolvimento das atividades, realizadas desde setembro, e com previsão de término no mês que vem.

O valor total do fomento institucional disponibilizado foi de R$ 84 mil, destinados ao pagamento das bolsas com recursos provenientes do Programa de Bolsas e Auxílios para Ações de Extensão (Pibaex), pautado nos preceitos do Programa de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMS.

"A bolsa veio para incentivar a participação desses estudantes nos treinamentos. É de suma importância também como reconhecimento do empenho deles como atletas", aponta o docente Kariston Santos.

"Apesar de ainda ser cedo para estabelecer uma relação entre o pagamento dos auxílios aos estudantes e o desempenho destes nas fases regional e nacional dos Jogos Nacionais dos Institutos Federais, acreditamos que a possibilidade de receber um auxílio para treinar possa ter motivado os atletas na fase local da competição. Isso pode ter contribuído para o número recorde de atletas do IFMS classificados para os nacionais, 42 no total", aponta o diretor de Extensão, Leandro Lima.

De acordo o diretor, para 2024 existe a previsão de manutenção do edital de auxílio aos estudantes-atletas. "Pretendemos realizar uma reunião ainda neste ano para que tenhamos um feedback dos professores/treinadores envolvidos e para que, assim, possamos aperfeiçoar o processo".