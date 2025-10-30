Novo campus do IFMS atenderá mais de 1,4 mil alunos em Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a doação de terreno / Ascom/IFMS

O projeto foi viabilizado após aprovação unânime da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quinta-feira (30), que autorizou a doação de um terreno público de 35.831,73 m² à União para a implantação da unidade. O terreno, localizado na Avenida Gury Marques, está avaliado em R$ 5,56 milhões, conforme laudo de avaliação.

Mais de 1,4 mil estudantes deverão ser beneficiados com a instalação do novo campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, que será construído na região do Anhanduizinho, uma das áreas com maior vulnerabilidade social da capital. O investimento previsto é de R$ 17 milhões, com recursos da União.

De acordo com a proposta, o IFMS terá prazo de até 60 meses para construir e colocar o novo campus em funcionamento. Caso o objetivo não seja cumprido, a área retornará ao patrimônio do município.

A nova unidade deverá atender prioritariamente estudantes entre 14 e 18 anos, com oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, Formação Inicial e Continuada (FIC) e graduações tecnológicas.

Segundo a reitora do IFMS, Elaine Cassiano, o objetivo é ampliar o acesso à educação pública e gratuita, especialmente em regiões que mais necessitam de investimentos sociais.

“A instalação do segundo campus permitirá ampliar o alcance de uma educação pública, gratuita e de excelência, especialmente em regiões que historicamente enfrentam vulnerabilidades sociais. Hoje, celebramos uma conquista coletiva que reafirma o compromisso do IFMS com a formação humana e profissional da nossa juventude”, comemora a reitora Elaine Cassiano.

Em mensagem enviada ao Legislativo Municipal, a prefeita Adriane Lopes destacou que a doação do terreno representa mais do que uma medida administrativa — é um compromisso com o futuro da cidade.

A prefeita destacou que a iniciativa “viabiliza a instalação de infraestrutura educacional voltada à formação científica e tecnológica, em benefício direto da população, especialmente de regiões que mais precisam”.

A expansão do IFMS em Campo Grande atende a um pleito estruturado com base em dados demográficos e socioeconômicos. As regiões do Bandeira e do Anhanduizinho, juntas, concentram cerca de 36% da população da capital e apresentam altos índices de vulnerabilidade social.

A expectativa é que o novo campus tenha impacto direto na vida de 71 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e alcance, de forma indireta, mais de 355 mil pessoas da região.

Atualmente, Campo Grande é a única entre as 16 maiores capitais do país com apenas um campus de Instituto Federal, o que reforça a urgência da ampliação. No ensino técnico integrado, há 22 candidatos por vaga, e considerando todos os cursos, apenas um em cada 16 inscritos consegue ingressar no IFMS na capital.

Formação técnica e inserção profissional

Durante agenda em Brasília (DF), a reitora Elaine Cassiano agradeceu aos poderes executivo e legislativo municipal e federal pela aprovação do projeto e ressaltou a importância de consolidar a iniciativa junto ao MEC (Ministério da Educação) e à Casa Civil.

“A instalação do segundo campus em Campo Grande permitirá ampliar o alcance de uma educação pública, gratuita e de excelência, especialmente em regiões que historicamente enfrentam vulnerabilidades sociais. Estamos falando de transformar trajetórias, fortalecer vocações locais, reduzir desigualdades e promover desenvolvimento onde ele é mais urgente. Hoje, celebramos uma conquista coletiva que reafirma o compromisso do IFMS com a formação humana e profissional da nossa juventude”, comemora.

Segundo a dirigente, 80% das vagas do novo campus serão destinadas ao ensino técnico integrado, fortalecendo a missão institucional de oferecer formação básica e profissional articuladas e ampliar as oportunidades de inserção dos jovens no mundo do trabalho.

