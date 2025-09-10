Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação
Unidade oferecerá café, almoço e jantar / UFMS
O novo Restaurante Universitário de Aquidauana está em fase final de licitação e, em breve, passará a oferecer café da manhã, almoço e jantar aos estudantes, no mesmo modelo já adotado nos campi de Campo Grande e Três Lagoas. A iniciativa faz parte de um esforço da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para garantir a segurança alimentar e a permanência estudantil.
Durante o período de transição entre empresas responsáveis pelo fornecimento das refeições, a Proaes (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) está mantendo o pagamento do Auxílio-Alimentação para estudantes de graduação, mestrado e doutorado em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Ao todo, foram abertas 600 vagas por meio de edital, das quais cerca de 500 foram preenchidas por estudantes que atenderam aos critérios estabelecidos. Os selecionados receberão o pagamento retroativo aos meses de agosto e setembro até a próxima terça-feira (16). O valor será calculado a partir do dia 18 de agosto, data em que o contrato anterior foi encerrado.
“Assim conseguimos atender a todos os inscritos e classificados. O pagamento será feito com base na data em que as empresas deixaram de oferecer as refeições”, explicou o vice-reitor e pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto.
Paralelamente à licitação, a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura está realizando ações de revitalização do espaço físico do restaurante, incluindo pintura, manutenção elétrica e hidráulica, com objetivo de oferecer um ambiente mais adequado para a comunidade universitária.
“Já estamos na etapa final do processo e, enquanto isso, realizamos melhorias necessárias para garantir um espaço de alimentação cada vez melhor”, afirmou o pró-reitor Hercules Sandim.
A expectativa é que o novo restaurante entre em funcionamento logo após a conclusão do processo licitatório, garantindo refeições regulares e de qualidade aos estudantes do campus de Aquidauana.
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}
.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}
.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}
.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}
.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}
.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>
<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>
<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>
<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>
<br/>
<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>
<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>
<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>
<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>
<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>
<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>
<br/>
<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>
Educação
Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025
Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito
Morre empresário Celso Poli responsável pela criação do Zagaia em Bonito
Varejo em foco
Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado
Polícia
Droga estava oculta em compartimentos adulterados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS