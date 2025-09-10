Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 19:57

Educação

Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 17:09

Unidade oferecerá café, almoço e jantar / UFMS

O novo Restaurante Universitário de Aquidauana está em fase final de licitação e, em breve, passará a oferecer café da manhã, almoço e jantar aos estudantes, no mesmo modelo já adotado nos campi de Campo Grande e Três Lagoas. A iniciativa faz parte de um esforço da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para garantir a segurança alimentar e a permanência estudantil.

Durante o período de transição entre empresas responsáveis pelo fornecimento das refeições, a Proaes (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) está mantendo o pagamento do Auxílio-Alimentação para estudantes de graduação, mestrado e doutorado em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Ao todo, foram abertas 600 vagas por meio de edital, das quais cerca de 500 foram preenchidas por estudantes que atenderam aos critérios estabelecidos. Os selecionados receberão o pagamento retroativo aos meses de agosto e setembro até a próxima terça-feira (16). O valor será calculado a partir do dia 18 de agosto, data em que o contrato anterior foi encerrado.

“Assim conseguimos atender a todos os inscritos e classificados. O pagamento será feito com base na data em que as empresas deixaram de oferecer as refeições”, explicou o vice-reitor e pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto.

Paralelamente à licitação, a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura está realizando ações de revitalização do espaço físico do restaurante, incluindo pintura, manutenção elétrica e hidráulica, com objetivo de oferecer um ambiente mais adequado para a comunidade universitária.

“Já estamos na etapa final do processo e, enquanto isso, realizamos melhorias necessárias para garantir um espaço de alimentação cada vez melhor”, afirmou o pró-reitor Hercules Sandim.

A expectativa é que o novo restaurante entre em funcionamento logo após a conclusão do processo licitatório, garantindo refeições regulares e de qualidade aos estudantes do campus de Aquidauana.

