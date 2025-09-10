Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Unidade oferecerá café, almoço e jantar / UFMS

Durante o período de transição entre empresas responsáveis pelo fornecimento das refeições, a Proaes (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) está mantendo o pagamento do Auxílio-Alimentação para estudantes de graduação, mestrado e doutorado em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O novo Restaurante Universitário de Aquidauana está em fase final de licitação e, em breve, passará a oferecer café da manhã, almoço e jantar aos estudantes, no mesmo modelo já adotado nos campi de Campo Grande e Três Lagoas. A iniciativa faz parte de um esforço da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para garantir a segurança alimentar e a permanência estudantil.

Ao todo, foram abertas 600 vagas por meio de edital, das quais cerca de 500 foram preenchidas por estudantes que atenderam aos critérios estabelecidos. Os selecionados receberão o pagamento retroativo aos meses de agosto e setembro até a próxima terça-feira (16). O valor será calculado a partir do dia 18 de agosto, data em que o contrato anterior foi encerrado.

“Assim conseguimos atender a todos os inscritos e classificados. O pagamento será feito com base na data em que as empresas deixaram de oferecer as refeições”, explicou o vice-reitor e pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto.

Paralelamente à licitação, a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura está realizando ações de revitalização do espaço físico do restaurante, incluindo pintura, manutenção elétrica e hidráulica, com objetivo de oferecer um ambiente mais adequado para a comunidade universitária.

“Já estamos na etapa final do processo e, enquanto isso, realizamos melhorias necessárias para garantir um espaço de alimentação cada vez melhor”, afirmou o pró-reitor Hercules Sandim.

A expectativa é que o novo restaurante entre em funcionamento logo após a conclusão do processo licitatório, garantindo refeições regulares e de qualidade aos estudantes do campus de Aquidauana.

