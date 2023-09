Ofaié-Xavante: Candil destaca atropelamento de animais na BR-262

Animal sem vida às margens da rodovia / (Foto: Leitor O Pantaneiro)

A reportagem de capa da 15ª edição da Candil, a revista de divulgação científica da UFMS, aborda a eficácia do cercamento como medida para evitar a morte de animais silvestres em Mato Grosso do Sul, na BR-262, com um estudo desenvolvido pelo Instituto de Biociências da Universidade.

Na Entrevista, o diretor do Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática, na Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Victor Martins Pimenta, aborda a educação midiática, o combate às fake news e à desinformação, a promoção da cidadania e da democracia.

Outro destaque da edição é a ação de extensão que busca o fortalecimento da identidade do povo Ofaié-Xavante, no Câmpus de Paranaíba. A iniciativa busca aproximar a cultura e o modo de vida da comunidade da aldeia, localizada no município de Brasilândia, dos estudantes do Cpar.

A seção Memória conta a história do professor da Faculdade de Odontologia Luiz Massaharu Yassumoto. Formado na Universidade, ele ministra aulas na UFMS há mais de 40 anos.

Produzida pela Agência de Comunicação Social e Científica, a publicação apresenta produções acadêmicas, científicas, tecnológicas, artísticas e culturais desenvolvidas na Universidade. Lançada em 2018, possui periodicidade quadrimestral. Confira esta e outras edições no portal da Revista Candil.