Acessibilidade

23 de MarÃ§o de 2026 • 13:49

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
EducaÃ§Ã£o

Pagamento da 1Âª parcela do programa PÃ©-de-Meia comeÃ§a nesta segunda

Os pagamentos vÃ£o atÃ© 30 de marÃ§o, de acordo com a data de nascimento

AgÃªncia Brasil

Publicado em 23/03/2026 Ã s 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

PÃ© de meia / MEC

Estudantes do ensino médio da rede pública que participam do programa Pé-de-Meia começam a receber, nesta segunda-feira (23), a primeira parcela de 2026 referente à matrícula.

Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos.

No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo o MEC, os pagamentos ocorrerão conforme as secretarias estaduais de Educação repassam os dados dos alunos.

Dados 2026
As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta desde sexta-feira (20), no portal do Ministério da Educação.

O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante

Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal.

Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país.

O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras nove parcelas no mesmo valor.

Os estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200.

Leia TambÃ©m

â€¢ PÃ©-de-Meia: MEC paga incentivo para nascidos em novembro e dezembro

â€¢ PÃ©-de-Meia paga incentivos a alunos nascidos em setembro e outubro

â€¢ PÃ©-de-Meia: MEC comeÃ§a pagar parcelas incentivo-conclusÃ£o e Enem

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

EducaÃ§Ã£o

Prouni 2026: prazo para entrega de documentos termina nesta sexta

EducaÃ§Ã£o

Resultado da segunda chamada do Prouni jÃ¡ estÃ¡ disponÃ­vel

EducaÃ§Ã£o

Fies: prÃ©-selecionados devem complementar inscriÃ§Ã£o atÃ© esta terÃ§a

Fies: prÃ©-selecionados devem complementar inscriÃ§Ã£o

Fies 2026: prÃ©-seleÃ§Ã£o da chamada Ãºnica serÃ¡ divulgada nesta quinta

InscriÃ§Ãµes para o Fies 2026 terminam nesta sexta

EducaÃ§Ã£o

PÃ©-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscriÃ§Ãµes comeÃ§am nesta sexta

Publicidade

Tecnologia

Hackers do Bem abre 25 mil vagas para formaÃ§Ã£o em ciberseguranÃ§a

ÃšLTIMAS

INOVAÃ‡ÃƒO

Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Evento do Sebrae aconteceu na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria, com palestras, pitch, crÃ©dito e workshops gratuitos para quem quer transformar ideias em projetos reais

Policial

Carros sÃ£o atingidos por tiros em Piraputanga

AÃ§Ã£o rÃ¡pida da PM leva suspeitos Ã  delegacia; veÃ­culos estavam estacionados Ã s margens da MS-450 enquanto proprietÃ¡rios pescavam no rio Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo