Pagamento da 1Âª parcela do programa PÃ©-de-Meia comeÃ§a nesta segunda

PÃ© de meia / MEC

Estudantes do ensino médio da rede pública que participam do programa Pé-de-Meia começam a receber, nesta segunda-feira (23), a primeira parcela de 2026 referente à matrícula.



Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos.



No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Segundo o MEC, os pagamentos ocorrerão conforme as secretarias estaduais de Educação repassam os dados dos alunos.



Dados 2026

As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta desde sexta-feira (20), no portal do Ministério da Educação.



O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante



Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal.



Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país.



O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras nove parcelas no mesmo valor.



Os estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200.