15 de Novembro de 2025 • 13:38

Educação

Palestras reforçam reciclagem e cuidado ambiental em escolas de Bonito

Ação ocorreu nos dias 12 e 13 e levou orientação prática a cerca de 200 participantes.

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 13:09

Cerca de 200 participantes interagiram / Divulgação

Nos dias 12 e 13 de novembro, foram realizadas palestras de Educação Ambiental nas escolas municipais e estaduais de Bonito, com foco na importância da reciclagem e nos cuidados com o meio ambiente. A iniciativa levou conteúdos práticos e acessíveis a estudantes e professores, reforçando o papel da comunidade escolar na adoção de hábitos sustentáveis.

Durante as atividades, os alunos aprenderam sobre a classificação dos resíduos do dia a dia, a separação correta entre rejeitos e materiais recicláveis, a destinação final adequada de cada tipo de resíduo e os riscos ambientais e à saúde causados pelo descarte incorreto.

Cerca de 200 participantes interagiram, tiraram dúvidas e demonstraram grande interesse pelas práticas apresentadas. As palestras alcançaram as seguintes instituições:

  • Escola Estadual Luiz da Costa Falcão
  • Instituto Mirim Ambiental
  • Escola Municipal João Alves de Arruda
  • Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes

