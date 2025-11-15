Palestras reforçam reciclagem e cuidado ambiental em escolas de Bonito

Cerca de 200 participantes interagiram / Divulgação

Nos dias 12 e 13 de novembro, foram realizadas palestras de Educação Ambiental nas escolas municipais e estaduais de Bonito, com foco na importância da reciclagem e nos cuidados com o meio ambiente. A iniciativa levou conteúdos práticos e acessíveis a estudantes e professores, reforçando o papel da comunidade escolar na adoção de hábitos sustentáveis.

Durante as atividades, os alunos aprenderam sobre a classificação dos resíduos do dia a dia, a separação correta entre rejeitos e materiais recicláveis, a destinação final adequada de cada tipo de resíduo e os riscos ambientais e à saúde causados pelo descarte incorreto.

Cerca de 200 participantes interagiram, tiraram dúvidas e demonstraram grande interesse pelas práticas apresentadas. As palestras alcançaram as seguintes instituições:

Escola Estadual Luiz da Costa Falcão

Instituto Mirim Ambiental

Escola Municipal João Alves de Arruda

Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes

