Para retorno à sala de aula, professores de começam Semana da Aprendizagem

Semana de orientações segue até sexta-feira (17) / (Foto: Divulgação)

Profissionais da educação da REE (Rede Estadual de Ensino) iniciaram nesta segunda-feira (13) a Semana da Aprendizagem. Cerca de 25 mil servidores das 348 unidades escolares de Mato Grosso do Sul é marcado pelo acolhimento, além da organização avaliativa e pedagógica para recomposição da aprendizagem no período pós-pandemia.

Na Escola Estadual Emygdio Campos Widal, no Vilas Boas, um grupo de alunos e ex-alunos organizou a acolhida aos professores e administrativos. O momento com a avaliação do ano anterior, planejamento do ano letivo 2023, gincana e atividades, foi de descontração e muitas risadas.

“Essa preparação do ano letivo, o momento da acolhida, funciona como uma injeção de ânimo. É importante para a gente lembrar quem é o nosso público-alvo, o nosso objetivo é o aluno, e quando os alunos nos recebem a gente se sente importante. Se fossemos recebidos de forma administrativa pela direção, mostra que é um trabalho como outro qualquer. E assim, com os alunos, muda totalmente o ritmo, faz toda diferença”, afirmou a professora de sociologia Claudia Sales Campos.

E para os alunos o momento serve para mostrar as expectativas e também avaliar o ano anterior. No caso da aluna Ana Luiza de Oliveira, 17 anos, a acolhida aos profissionais da educação, também marca a despedida dela da escola, onde estudou por três anos. Aprovada em Psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ela dá início a uma nova etapa, sem esquecer do que viveu como aluna do ensino médio.

“Este ano sou a líder da equipe de alunos que organizou tudo. E o objetivo é apresentar o que foi desenvolvido no ano anterior, aos novos alunos e aqueles que já estudam aqui, que o protagonismo realmente existe. Tudo que vivi na escola foi muito importante para minha formação acadêmica e quero que os estudantes que estão começando tenham uma experiência ótima, assim como eu tive”.

A monitora de alunos, Maria Aparecida Braga, 48 anos, observa a movimentação de alunos e professores com olhar atento e se emociona quando fala da conquista dos jovens, que acompanha no dia a dia. “A gente torce por eles, cuida, dá conselhos, ajuda. E quando vejo que eles conquistam um sonho, como a Ana Luiza, é um orgulho”, disse a profissional que atua há 18 anos na escola.

O aluno Lucas Benato, 16 anos, vai cursar o 3º ano do ensino médio em 2023 e também planeja seu futuro na universidade. “E eu quero fazer faculdade de Física. A escola da autoria nos possibilita planejar e realizar. A gente conseguiu implantar, por exemplo, os clubes de leitura, cinema, dança, música. Somos realmente ouvidos e nossas necessidades são atendidas dentro do projeto”.

A diretora da unidade escolar, Fernanda Bucallon, pontua que as três etapas da acolhida feita para os profissionais, estudantes e por último ao pais, é importante dentro do projeto da escola de autoria. “O objetivo principal é fazer com que eles se sintam pertencentes em todos os aspectos da escola. É uma forma de empoderar nossos jovens nas realizações deles e para que tenham a consciência de suas funções. Eles passam a ter entendimento como parte integrante da escola e pensam em propostas como parte do processo”.

Autoria

A acolhida iniciada hoje faz parte do Programa “Escola da Autoria”, implantado de forma pioneira em 2016 pelo Secretaria de Estado de Educação (SED), oferecendo ensino em tempo integral.

Na proposta pedagógica da “Escola da Autoria” o estudante fortalece as práticas educativas com acolhimento, clubes de protagonismo, tutoria e liderança de turma, reflexões e discussões sobre as temáticas e sobre práticas educativas no modelo pedagógico que o irá nortear ao ensino superior e vida adulta com êxito.

Atualmente, das 348 unidades da REE, 131 escolas ofertam a proposta pedagógica integral. Hoje o programa é responsável por atender mais de 27,5 mil estudantes matriculados em 54 municípios de Mato Grosso do Sul, tornando-se modelo em todo Brasil de oferta em tempo integral.

Ano letivo

A aprendizagem segue até sexta-feira (17), profissionais da REE participam de uma semana de orientações, debates e reflexões, realizadas presencialmente nas escolas estaduais de MS. A Jornada Formativa, professores, coordenadores e gestores, além dos servidores administrativos.

A ação possibilita que os profissionais da Educação desenvolvam estratégias metodológicas, de forma planejada, de modo a favorecer a prática pedagógica e o desenvolvimento integral dos estudantes. Para tanto, neste ano letivo serão debatidas as multiplicidades sociais e culturais.

As aulas nas escolas da REE terão início no dia 23 de fevereiro de 2023. Além da organização pedagógica, o Governo tem como prioridade a distribuição dos materiais escolares e uniformes, que já estão nas unidades escolares. Ao todo, são 193 mil kits, resultado de um investimento de R$ 8,9 milhões pelo Governo do Estado. Divididos em três tipos, eles foram pensados de acordo com as necessidades de cada grupo de estudantes atendidos pela Rede Estadual: 1 – Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 2 – Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); 3 – Ensino Médio.

Os três kits contam com cadernos tipo brochura, caderno de cartografia, lápis, lápis de cor (caixa), borrachas, apontadores, cola branca, tesoura e régua. Estudantes do grupo 1 receberão caderno de caligrafia e aqueles que fazem parte dos grupos 2 e 3 contarão com transferidores, esquadros e canetas esferográficas.

Entre os uniformes que serão entregues aos estudantes estão as camisetas e bermudas – um investimento de R$ 11,3 milhões. Foram adquiridas mais de 364 mil camisetas, visando a distribuição de duas para cada aluno dos Ensinos Fundamental e Médio da REE. Já as 90 mil bermudas serão destinadas somente para o Ensino Fundamental, sendo uma unidade para cada estudante.

*Com assessoria de imprensa.