Parcela de R$ 1 mil do Pé-de-Meia começa a ser paga nesta terça-feira

Pé-de-Meia ajuda 2,7 milhões de estudantes em todo o País / Ministério da Educação

O Governo Federal começa a pagar nesta terça-feira, 25, a parcela de R$ 1 mil aos alunos participantes do Pé-de-Meia que passaram de ano em 2024. Também serão depositados R$ 200 aos que finalizaram o 3º ano e participaram dos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O pagamento será feito da seguinte maneira para estudantes que finalizaram o ensino médio em 2024:

25/2: nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho

26/2: nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro

Os estudantes que concluíram o 1º e o 2º ano recebem o incentivo de R$ 1 mil no dia 27 de fevereiro, independentemente da data de nascimento. Para ter direito a receber a parcela referente à conclusão de cada ano, é necessário que o aluno tenha sido aprovado. Os estudantes que já terminaram o 3º ano podem sacar o valor. Os que ainda estão cursando o ensino médio poderão retirar a poupança quando concluírem ( confira infográfico abaixo )

Alunos de escolas que ainda não terminaram o ano letivo de 2024 vão receber o incentivo quando tiverem as aprovações informadas pelas redes de ensino. Aqueles que tiveram uma ou mais parcelas bloqueadas no ano passado também podem receber os valores nos próximos meses, desde que cumpram os requisitos exigidos. A contrapartida para recebimento mensal das parcelas é frequência média de 80%.

*Com informações do Ministério da Educação.