Parceria entre UFMS e Sebrae oferece vagas para mentoria

Até 18 de julho, estudantes da Cidade Universitária e dos câmpus têm nova chance de se inscrever no processo seletivo para participar da Mentoria para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Além de estudantes, este novo edital também contempla vagas para servidoras. A ação é oferecida por meio de parceria entre a Universidade e o Sebrae MS e integra o programa Sou Mulher UFMS

Na UFMS, estão envolvidos diretamente na ação as pró-reitorias de Gestão de Pessoas (Progep) e Assuntos Estudantis (Proaes), além da Agência de Internacionalização e Inovação (Aginova). “Essa é uma ação conjunta que visa capacitar nossas acadêmicas e servidoras em relação a assuntos interpessoais e de gestão e tem duas etapas: a Jornada Essencial, com várias oficinas, e o projeto Travessia”, destaca a secretária de Empreendedorismo e Inovação da Aginova, Mariana Klein Marcondes.

Podem participar estudantes regularmente matriculadas nos cursos de graduação e pós-graduação, professoras e técnicas-administrativas. As ações são totalmente gratuitas e desenvolvidas pela rede de profissionais participantes do Sebrae Delas, articuladas com os programas institucionais de estímulo ao empreendedorismo como os times Enactus e Programa UFMS Júnior, coordenados pela Aginova. São 200 vagas para servidoras e 1,5 mil vagas para estudantes. É necessário, ainda, ter cinco horas mensais de disponibilidade.

Ao se inscrever, a interessada deve preencher a ficha completa no Sigproj e incluir a área de interesse para a mentoria: para ter seu próprio negócio, para empreender na área social ou cultural ou para desenvolver projetos de vida e carreira. O principal critério de seleção é: maior carga horária cursada com aproveitamento, para estudantes; e maior tempo de serviço na UFMS, para servidoras. De acordo com a diretora de Inclusão e Integração Estudantil da Proaes, Luciana Contrera, serão priorizadas 50% das vagas para atendimento da Política de Inclusão e Ações Afirmativas no âmbito da UFMS, tendo como requisito: ser ingressante em curso ou na carreira pública na UFMS por meio de cota; ser indígena, quilombola, negra, idosa, portadora de deficiência e LGBTQI+ e ser mãe ou ser guardiã de menores de idade. Estudantes e servidoras de todos os câmpus podem participar, pois as mentorias são on-line.

Sebrae Delas

O Sebrae Delas é um programa de aceleração que tem como objetivo aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. Realizado há dez anos, busca valorizar as competências, habilidades e comportamentos de mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino por meio do suporte à gestão, capacitação, oficinas, encontros, consultorias e mentorias. “O Sebrae Delas vem sendo desenvolvido há dez anos e foi pensado, especialmente, para atender as necessidades singulares das mulheres, dando mais atenção às soft skills, ao acolhimento que a empreendedora precisa em um momento importante de abertura do seu negócio”, destacou Sandra Amarilha.

Ela detalhou que a Jornada Essencial é realizada em formato remoto, com conteúdo disponível nas plataformas digitais de modo a que cada participante possa dedicar o período de tempo mais adequado para as atividades. A Jornada consta de cinco oficinas sobre competências socioemocionais (resiliência, inteligência emocional, autogestão, propósito e autoconhecimento), sete oficinas sobre competências de gestão e inovação (modelagem de negócio, finanças, redes sociais e marketing digital, autodiagnóstico e canvas de empreendedorismo feminino.

As servidoras e estudantes que participarem da Jornada Essencial e se destacarem nas ações serão selecionadas para o projeto Travessia. Serão cem vagas, para sessões individuais de mentoria com empresárias que já participaram do Sebrae Delas, além de palestras, mesas redondas, conteúdos on-line por e-mail e whatsapp.

Sou Mulher UFMS

O Programa Sou Mulher UFMS foi criado em 2021 e está vinculado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que prevê Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar todas as mulheres e meninas. “O objetivo desse programa não é separar, mas integrar e unir mulheres e homens, pois trabalhamos em harmonia, caminhando juntos na gestão da UFMS. Estamos em um ambiente de formação de recursos humanos para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Isso perpassa pelo respeito, pelo diálogo, por iluminar as pessoas. Tenho dois filhos em casa e na educação deles sempre procurei priorizar esse olhar para que sejam cidadãos integrados, respeitosos e cada vez menos casos tristes de violência, de discriminação”, enfatiza a vice-reitora Camila Ítavo.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital. Dúvidas e esclarecimentos devem ser encaminhados para o e-mail inovação.agionva@ufms.br, com o assunto: Edital – Mentoria para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Estudantes e Servidoras Mulheres.