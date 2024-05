Pé-de-Meia: começa o pagamento da 3ª parcela doincentivo

Programa prevê incentivo mensaldeR$ 200, mais R$ 1 mil a cada ano concluído / Divulgação/MEC

Os estudantes da rede pública beneficiados pelo Pé-de-Meia, a poupança do ensino médio, começaram a receber a terceira parcela do incentivo de R$ 200, nesta segunda-feira, 27. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de março.

Até 4 de junho, o valor do incentivo será disponibilizado para os estudantes na conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Em caso de dúvidas, basta acessar os canais digitais do Ministério da Educação (MEC) ou o aplicativo Jornada do Estudante .

Confiraocronogramadepagamento



Datadepagamento Mêsdenascimentodo estudante

27 de maio Janeiro e fevereiro

28 de maio Março e abril

29 de maio Maio e junho

31 de maio Julho e agosto

3 de junho Setembro e outubro

4 de junho Novembro edezembro.

Pé-de-Meia

Instituído pelaLeinº14.818/2024, oPé-de-Meiaé um programadeincentivo financeiro-educacional, na modalidadedepoupança,destinado a promover a permanência e a conclusão escolardepessoasmatriculadas no ensino médio público.Seu objetivo édemocratizar o acesso e reduzir adesigualdadesocial entre os jovens do ensino médio, alémdepromover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidadesocial.Os estados, o Distrito Federal e os municípios presta m as informações necessárias à execução doincentivo, a fimdepossibilitar o acessoa ele paraos estudantes matriculados nas respectivas redesdeensino.



Com informações da Secretaria de Educação Básica