17 de Fevereiro de 2026 • 14:32

Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira

Serão concedidas 12 mil bolsas, conforme critérios do edital

Da redação

Publicado em 17/02/2026 às 13:00

Atualizado em 17/02/2026 às 13:53

Programa pé-de-meia

Começa nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026.

Estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital.

O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.

Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos apósotérmino da licenciatura.

Quem pode participar
São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

- Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

- Programa Universidade para Todos (Prouni);

- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies);

