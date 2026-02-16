Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Estudantes devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire
MEC/Divulgação
O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026.
Em nota, a pasta informou que estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital. O MEC disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.
Quem pode participar
São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:
Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
Programa Universidade para Todos (Prouni);
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.
Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos apósotérmino da licenciatura.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Fies 2026: inscrições para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
Prazo para complementar inscrições do Fies postergadas começa hoje
Carnaval
Garrafas de vidro estão proibidas durante a comemoração e atenção deve ser redobrada na MS-450, especialmente na região do novo trevo ainda em construção
Susto
Alexandre Périco comemorou o desfecho sem feridos e com uma história no mínimo curiosa para contar.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS