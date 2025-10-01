Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 16:23

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 7ª parcela

Valor do benefício depositado é R$ 200

Da redação

Publicado em 01/10/2025 às 11:56

Atualizado em 01/10/2025 às 12:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta quarta-feira (1°) asétima parcelado programa Pé-de-Meia de 2025 aos nascidos nos meses de maio e junho.

Os beneficiados são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,5 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (6).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (6), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 29 de setembro;
Nascidos em março e abril, em 30 de setembro;
Nascidos em maio e junho, em 1° de outubro;
Nascidos em julho e agosto, em 2 de outubro;
Nascidos em setembro e outubro recebem 3 de outubro;
Nascidos em novembro e dezembro, em 6 de outubro.

Confira aqui as dicas de como usar as parcelas do benefício.

Depósitos
A sétima parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, seo aluno tiver18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade,seránecessário que o responsável legal autorize amovimentaçãodaconta. O consentimento poderá serfeito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Leia Também

• Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira

• Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

• Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 6ª parcela

Incentivos
A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200.
Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil.
O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma doincentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno,no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia
Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

^

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Escolas indígenas de Nioaque recebe doação de celulares apreendidos em presídios

SED-MS

Alunos da Rede Estadual de Ensino aprendem gastronomia na prática

Educação

IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

IFMS abre seleção contínua para reingresso em especializações

IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana

Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

Educação

Curso de Gestão da Escola Pública abre inscrições em Miranda

Publicidade

Educação

Fies/2025: MEC define regras para oferta de vagas remanescentes

ÚLTIMAS

Saúde

Ministro diz que casos de intoxicação por metanol devem aumentar

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério

Polícia

Homem é agredido com barra de ferro pelo irmão em Corumbá

Vítima foi socorrida com vários ferimentos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo