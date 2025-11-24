Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:24

Educação

Pé-de-Meia: pagamento da 9ª parcela começa nesta segunda

arcela de R$ 200 referente à frequência dos estudantes será paga até o dia 2 de dezembro

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 14:59

Pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários / MEC

O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (24/11), o pagamento da nona parcelade 2025 do programa Pé-de-Meia. O valor de R$ 200 é referente àfrequêncianas aulas e será pago atéo dia 2 de dezembro. Os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que fazem parte do Pé-de-Meia que tenham atingido frequência igual ou maior que 80% nas aulas.

Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem,é necessário que o responsável legal o autorizeamovimentaraconta, sacar odinheiro ou utilizaro aplicativo. Esse consentimento poderá serfeitopelo aplicativoCaixa Tem, por pais ou mães, ouem uma agência bancária daCaixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.Seo aluno tiver18 anos ou mais, a conta já estarádesbloqueadapara utilização do valor recebido.

No decorrer do ano, os participantes do programareceberãoparcelas de R$ 200 relativas à frequência nas aulas, desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. Os valores podemsomar até R$ 9.200 por alunoao final de todo o ensino médio.

Confira o calendário

Captura de tela 2025 11 24 142403


Os participantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2025 e participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem receber um incentivo adicional de R$ 200. O pagamento do incentivo extra será efetuado após confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.

Instituído pelaLeinº14.818/2024, oPé-de-Meiaé um programadeincentivo financeiro-educacional na modalidadedepoupança,destinado a promover a permanência e a conclusão escolardeestudantesmatriculados no ensino médio público.

O objetivo é democratizar o acesso e reduzir adesigualdadesocial entre os jovens do ensino médio, alémdefomentar mais inclusão pela educação, estimulando a mobilidadesocial.Os estados,os municípioseo Distrito Federalprestam as informações necessárias à execução doincentivo, possibilitando o seu acessoaos estudantes matriculados nas respectivas redesdeensino.

*Com informações do MEC

