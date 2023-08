Pequenos bombeiros reforçam blitz educativa em Aquidauana e Anastácio

Alunos realizaram orientação no trânsito / Foto: Divulgação

Aprendendo princípios desde cedo, os pequenos alunos do projeto Bombeiros do Amanhã, acompanhados dos instrutores do Corpo de Bombeiros realizaram uma blitz educativa nas ruas do centro da cidade, em conscientização a Prevenção de Incêndios Florestais, na quinta e sexta-feira, 3 e 4.

Além de panfletos distribuídos no trânsitos, os alunos reforçaram a conscientização ao meio ambiente, com o tema Fogo. Mude os hábitos para a vida continuar”.

Em Anastácio, as turmas alertaram sofre a baixa umidade do ar e as consequências de risco à saúde e incêndios florestais diante do longo período de estiagem que Mato Grosso do Sul enfrenta.

Os alunos do Projeto Pelotão Esperança foram até o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, para conhecer as dependências do quartel.

Cerca de 50 estudantes, entre crianças e adolescentes, conheceram mais sobre o trabalho dos militares, bem como, conheceram as dependências do Batalhão e, ainda, puderam observar as viaturas e suas variadas funções quando acionados.

O projeto Pelotão Esperança, subsidiado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social e, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia Combate Carlos Camisão, atende diariamente 50 crianças e desenvolve diversas atividades, dentre elas, atividades físicas, esportivas e culturais.