Pesquisa indígena de Aquidauana vence prêmio na FETEC MS

Pesquisa reforça a importância da preservação dos saberes tradicionais Terena / Divulgação

Estudantes da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’o conquistaram o 1º lugar na área de Ciências Agrárias com estudo sobre agricultura tradicional Terena

A noite de quarta-feira (22) marcou o encerramento e a premiação da XV Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC MS). Promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), o evento reuniu, entre os dias 19 e 22 de outubro, em Campo Grande, centenas de projetos científicos desenvolvidos por estudantes da educação básica de Mato Grosso do Sul e de outros estados do país.



Entre os destaques da feira, o projeto da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’o, intitulado “Agricultura na aldeia Lagoinha no município de Aquidauana, MS: etnoconhecimento e contemporaneidade”, conquistou o 1º lugar na área de Ciências Agrárias, na categoria Fundect. A pesquisa está sendo desenvolvida na Aldeia Lagoinha, distrito de Taunay, em Aquidauana.

Os povos Terena são reconhecidos pela forte relação com a terra e pela habilidade na agricultura, combinando saberes tradicionais, transmitidos por gerações, com práticas científicas introduzidas ao longo do tempo. O estudo busca compreender essa integração entre o conhecimento ancestral e o contemporâneo, valorizando a cultura e o modo de vida da comunidade indígena.

Para isso, os estudantes realizaram entrevistas com agricultores da aldeia Lagoinha, coletando dados sobre a produção agrícola e registrando tanto os saberes tradicionais quanto os conhecimentos científicos aplicados no cultivo. As próximas etapas da pesquisa incluem a análise da fertilidade do solo e o levantamento dos custos de produção.

A equipe é formada pelos estudantes Rafael Pereira Francisco, Yasmin de Brito da Silva, Edinara Ajala Pio e Otávio Miguel Pio, todos bolsistas do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICTEC), sob a coordenação da professora Cleujosí da Silva Nunes.

De acordo com a pesquisadora, compreender as particularidades da agricultura em cada aldeia e combinar o conhecimento científico com a realidade cultural dos povos indígenas é essencial para promover o desenvolvimento local sustentável.

O projeto, além de representar uma conquista científica, reforça a importância da preservação dos saberes tradicionais Terena e servirá como base para futuros estudos e fortalecimento da cultura indígena em Mato Grosso do Sul.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!