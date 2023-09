Pesquisador que roda MS doando livros fez entregas em Aquidauana

Professor de Fátima do Sul publica livro e doa às escolas de MS / Fátima News

Escolas estaduais de Aquidauana e Anastácio foram prestigiadas com doações de livros sobre a Histórica Política de Mato Grosso do Sul, em agosto deste ano. Durante os dias 8 e 9, o professor e historiador de Fátima do Sul, Wagner Cordeio Chagas, fez entregas de livros nas cidades irmãs e, com recursos próprios, ele cogita contemplar todas as cidades do MS.

Desde o final de dezembro de 2022, o professor roda o Estado com sua esposa e suas duas filhas. Juntos, já passaram em 54, das 79 cidades de MS. Das 348 escolas estaduais, 293 já foram contempladas com a doação de seu livro. Com o projeto de conhecer as 79 cidades do estado, o professor aspira concluir a expedição, como ele gosta de dizer, até 2024.