Pesquisadores da Uems ministram palestra sobre conservação ambiental em universidade portuguesa

Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal / Divulgação

Professores da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), de Mundo Novo, estiveram no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, para participar do I Workshop Internacional do projeto ForestFisher.

Dr. Marcelo Leandro Bueno, Dra. Valéria Batista e Dra. Vanessa Pontara, ministraram o curso “Modelação de Nicho Ecológico: da teoria à prática”.



Projeto ForestFisher

O projeto “ForestFisher - Áreas prioritárias para conservação e restauração nas interações Floresta Amazônica-peixes frugívoros e pesca associada”, em tradução livre, é coordenado pelo professor Pablo Tedesco da University of Toulouse, na França, e é desenvolvido em parcerias com instituições nacionais e internacionais.

Este projeto visa identificar áreas prioritárias para a conservação e restauração das interações entre floresta amazônica e peixes frugívoros e serviços ecossistêmicos relacionados; indicar áreas climaticamente adequadas para espécies de peixes frugívoros, vegetação ribeirinha; e relacionar a localização dos pesqueiros atuais para definir refúgios climáticos conservados e degradados e inferir as necessidades de comunidades de pescadores potencialmente deslocadas.

“A Amazônia está no centro de um intenso debate internacional em andamento, conforme destacado na recente COP-26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), e o projeto ForestFisher oferecerá uma abordagem para avaliar os efeitos combinados de múltiplas ameaças às espécies de peixes”, explica a professora Valéria Batista.

O projeto também apresenta um valor agregado ao compilar um consórcio de cientistas de diferentes países europeus, como a Alemanha, Espanha, França, Portugal, além do Brasil e Estados Unidos, que proporciona um fórum de coordenação e interação sinérgica entre vários projetos de pesquisa nacionais e internacionais anteriores e em andamento, por exemplo, Amazon Dams Network; Amazon Waters; ICTIO-Ciencia Cuidadana para la Amazonia; AmazonFish.

A educadora Vanessa Pontara destaca ainda que “este projeto oferece uma abordagem interdisciplinar, reunindo pesquisadores de diferentes áreas, todos empenhados em compartilhar conhecimento, sempre pensando num futuro que priorize a conservação da biodiversidade da Amazônia. Além disso, o Workshop foi uma oportunidade de estreitar ainda mais nossas parcerias, o que pode desencadear em intercâmbios de alunos e professores das universidades envolvidas no projeto”.

O projeto ForestFisher tem o apoio da Agence Nationale de la Recherche (ANR), França; Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT), Brasil; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), Brasil; VDI/VDE-IT, Alemanha; e Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal. Water JPI, BiodivERsA e a União Europeia.

Curso Modelação de Nicho Ecológico

O Curso foi voltado para estudantes da pós-graduação do IPB e de outras universidades de Portugal, Espanha e França, desenvolvido de forma teórica e prática, que abordou os conceitos básicos de modelagem, manipulação, análise e tratamento de dados geoespaciais, construção dos modelos de distribuição de espécies (presente e projeções futuras), e análise e interpretação dos resultados.

“Neste curso foi possível discutir a aplicação das ferramentas de Modelagem de Nicho Ecológico para a conservação da biodiversidade perante as mudanças climáticas. Também foi possível mostrar que esta técnica pode ser utilizada como ferramenta de investigação em diversas linhas de pesquisa, como a delimitação de unidades de conservação, mapeamento de espécies invasoras, reintrodução de espécies, dentre outras”, explica o professor Marcelo Bueno.

*Com assessoria de imprensa.