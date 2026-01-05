Pesquisadores podem concorrer a bolsas de R$ 5,2 mil da UEMS

Unidade UEMS / Assessoria, Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), lançou a Chamada nº 001/2025 para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) da instituição. As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 2 de março.



A divulgação dos resultados previstos no cronograma será realizada no site https://www.uems.br/pro-reitoria/proppi/Pos-Graduacao/Seniores-Visitantes-e-Pos-doutorandos/Pos-Doutorando e no Diário Eletrônico Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.



Integrante do Programa Estratégico de Valorização, Consolidação e Desenvolvimento da Pós-Graduação (PROPOS), a iniciativa visa fortalecer a pesquisa científica, ampliar a atuação dos grupos de pesquisa e fomentar estudos de alto nível em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e socioeconômico de Mato Grosso do Sul.



A chamada prevê a concessão de até 31 bolsas institucionais de Pós-Doutorado, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 5.200,00, de acordo com a disponibilidade orçamentária. A distribuição será feita entre os programas e os INCTs conforme critérios definidos no edital: programas de mestrado poderão receber até uma bolsa; programas com mestrado e doutorado, até duas; e os INCTs coordenados ou vice-coordenados pela UEMS poderão receber até seis bolsas.



Destinadas exclusivamente a pesquisadores(as) com título de doutor(a), as bolsas são para brasileiros(as) ou estrangeiros(as), sob supervisão de docentes permanentes dos Programas de Pós-Graduação da UEMS. Docentes ou servidores da instituição não podem concorrer.



"Das 31 (trinta e uma) bolsas de pós-doutorado disponíveis, serão distribuídas até 1 (uma) bolsa para cada programa de pós-graduação com apenas nível de mestrado; até 2 (duas) bolsas para cada programa de pós-graduação com os níveis de mestrado e doutorado, até 3 (três) bolsas para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), cuja vice-coordenação seja da UEMS; até 6 (seis) bolsas para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), cuja coordenação seja da UEMS", conforme informações do edital.



A chamada contempla temas alinhados ao Plano Nacional de Pós-Graduação e à Agenda Nacional de Formação de Recursos Humanos de Alto Nível, abrangendo campos como:



Produção e consumo sustentáveis;

Inovação, biotecnologia e agroindústria;

Saúde única e tecnologias assistivas;

Educação, práticas sociais e políticas públicas;

Estudos sobre clima, biomas, biodiversidade e bioeconomia;

Desenvolvimento regional, turismo, fronteiras, logística e comércio exterior;

Cidades inteligentes, planejamento urbano e cenários futuros;

Agrárias, produção animal e vegetal, conhecimento tradicional;

Gestão, estratégia e tecnologia para desenvolvimento sustentável.

