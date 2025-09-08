Plataforma fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos da Rede Estadual de Ensino

Ricardo Agra, SED

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), deu um passo importante para fortalecer o ensino de Língua Inglesa na REE (Rede Estadual de Ensino). A partir do segundo semestre letivo deste ano, estudantes do Ensino Médio e docentes de Língua Estrangeira Inglesa passaram a contar com o MS Speaks, uma plataforma educacional que reúne tecnologia, inovação e recursos pedagógicos e de Inteligência Artificial para aprimorar a proficiência no idioma.

No início do semestre, os participantes aptos receberam em seus e-mails institucionais (Edutec) um link com a chave de acesso à plataforma. De forma simples, cada um pôde criar seu perfil individual e iniciar o curso, totalmente gratuito e acessível a qualquer hora, de qualquer dispositivo conectado à internet.

Essa flexibilidade permite que estudantes e professores avancem no aprendizado conforme seu próprio ritmo e rotina.

"Se trata de uma grande novidade, um investimento novo do Governo de Mato Grosso do Sul. A partir de agora, todos os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino passam a contar com uma plataforma para aprender melhor esse idioma que é tão importante. Uma ação que vai beneficiar cerca de 83 mil estudantes. Além disso, mais de mil professores também vão poder fazer o curso", destaca o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

A ferramenta oferece conteúdos que vão do nível iniciante ao proficiente, de acordo com o (CEFR) Quadro Europeu Comum de Referência, além de cursos temáticos como Inglês para Negócios, Inglês Técnico e Inglês para Viajar.

Os professores têm acesso a diferenciais exclusivos, como aulas ao vivo ilimitadas com docentes nativos, disponíveis 24 horas por dia, práticas de conversação com Inteligência Artificial e até cursos de autoestudo em outros idiomas, como Alemão, Francês, Espanhol, Sueco e Português.

Para apoiar a implementação, a SED promoveu encontros formativos e disponibilizou um Guia Orientativo para gestores e PCPIs (Professores Coordenadores de Práticas Inovadoras), garantindo que todos estivessem preparados para explorar ao máximo os recursos da plataforma.

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens sul-mato-grossenses e aprimorar a formação continuada dos professores, fortalecendo a Rede como um todo.

