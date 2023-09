Podcast da UEMS leva informação e reforça trabalho de pesquisa

Cenário de ampla movimentação migratória no mundo / Divulgação

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estreou na última terça-feira, 12 de setembro de 2023, com o mais novo produto institucional de mídia junto à plataforma do Youtube: o podcast universitário UEMSCast, com a proposta de conectar os públicos da instituição a todas as ações de ensino, pesquisa e inovação, extensão e demais iniciativas de natureza institucional da universidade.

Serão 14 episódios com abordagens a temáticas variadas sobre os eixos de trabalho pelos quais a UEMS transforma o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto instituição de Educação Superior pública e gratuita.

O reitor da instituição, Laércio Alves de Carvalho, também reconhece que, “com os novos produtos, a UEMS passa a ampliar sua divulgação buscando alcançar um público ainda maior, de modo a levar à população o conhecimento de informação dos projetos com os quais a UEMS trabalha, nos 28 municípios em que está presente, com 15 unidades físicas e 13 polos de Educação à Distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB)”.

De acordo com o jornalista e profissional técnico da educação superior, Rubens Urue, chefe da Assessoria de Comunicação Social da UEMS, “o UEMSCast é a realização de uma meta antiga, visando fortalecer a presença da nossa instituição nas plataformas midiáticas, considerando a variedade dos públicos que desejam conhecer a universidade”.

Os primeiros episódios do UEMSCast serão veiculados semanalmente com editorias diversas retratando a Universidade para um público mais diverso daquele já atendidos pelas plataformas tradicionais: redes sociais e site institucional da UEMS.

“Produzir um podcast informativo é uma forma eficaz de divulgar as ações da UEMS para o público jovem, que consome grande quantidade de vídeos no YouTube. Cada episódio terá duração prevista de 40 minutos”, informa Urue.

As pautas abarcam ações de internacionalização, de inclusão, pesquisas inovadoras, ecoturismo, arte na educação, universidade na maturidade, revolução da graduação à distância, representatividade negra e indígena na UEMS, dentre outras, e servirão de espelho para visibilizar a popularizar o trabalho da universidade.

Os países citados por Cíntia são: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Macau, na China, e Gao, uma província da Índia – falantes do português.

A importância de se trabalhar com essa plataforma também é reforçada pelo professor João Fábio Sanches, coordenador do Programa UEMS ACOLHE, voltado ao Acolhimento Linguístico de Migrantes que chegam ao Estado.

Frente a um cenário de ampla movimentação migratória no mundo, apresentar mais sobre o projeto UEMS Acolhe numa plataforma moderna como o UEMSCast “aproxima as mensagens que temos que passar diretamente para o público migrante internacional que também está antenado com essas novas plataformas de comunicação. O podcast abrilhanta e expande nossa capacidade de chegar até o migrante internacional e nas pessoas que atendem este público de um modo rápido e dinâmico. É um canal inovador para nosso Projeto e, tenho certeza, vai ser uma frente de muita relevância para a UEMS”, ressalta João Fábio.

Dados da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) reiteram a relevância dos fluxos migratórios, pois, nas últimas décadas, os deslocamentos forçados atingiram níveis sem precedência. Estatísticas recentes revelam que mais de 67 milhões de pessoas no mundo deixaram seus locais de origem por causa de conflitos, perseguições e graves violações de direitos humanos.

“Nesse sentido, a possibilidade de acessar os conteúdos do UEMSCast em diferentes plataformas é algo que potencializa, inclusive o fortalecimento do UEMS Acolhe diante deste cenário. A demanda existe e a Universidade está aqui para prestar o devido atendimento neste sentido”, finaliza João Fábio.

Confira os episódios do UEMSCast que já começaram a ser veiculados na plataforma do YouTube, no canal @uemsoficial. O episódio 1 traz uma perspectiva sobre a importância da Internacionalização universitária para o fortalecimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Além da entrevistadora Pietra, temos a presença da professora Rosenery Lourenço, responsável pela Assessoria de Relações Internacionais (Arelin) e da acadêmica Íris Ísis Rowena, do curso de Letras, que fez intercâmbio na cidade de Caxito, em Angola, pela UEMS. Confira abaixo o Ep. 1 do UEMSCast.