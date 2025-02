Posse de 142 professores aprovados em concurso do governo será hoje

Ricardo Agra, SED

A SED (Secretaria de Estado de Educação) começa nesta sexta-feira (28) a realizar a perícia médica e a posse dos 142 professores aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos no cargo de Professor de Educação Básica. Os docentes convocados atuarão nas disciplinas de Arte, Biologia, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa e Sociologia em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

O processo de investidura no cargo ocorrerá em duas etapas:

Etapa I – Exame Médico Admissional: os candidatos deverão passar por exames clínicos e laboratoriais conduzidos pela Perícia Médica da Ageprev/MS para comprovar aptidão física e mental para o cargo. A avaliação será realizada na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária (DPMP/Ageprev), na Avenida Mato Grosso, 5.778, em Campo Grande, conforme cronograma do edital.

Etapa II – Posse: para a posse, os candidatos devem preencher o pré-cadastro de dados pessoais e enviar os documentos exigidos no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ms.gov.br) entre os dias 21 de fevereiro e 19 de março de 2025. Após essa etapa, os aprovados deverão comparecer presencialmente para a escolha da vaga e apresentação dos documentos originais na Central de Matrículas/SED, localizado na rua Joaquim Murtinho, 2.612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, na data e horário definidos no edital.

Atenção aos prazos

Os candidatos devem seguir todas as etapas e comparecer nos dias e locais estipulados. O não cumprimento dos prazos ou a ausência na posse resultará na perda da vaga. Para mais informações, consulte o edital completo disponível no Diário Oficial Eletrônico ou entre em contato com a Superintendência de Gestão de Pessoas da SED pelo telefone (67) 3318-2409.