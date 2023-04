Prazo de inscrição para o projeto Estudantes no Controle termina dia 20

Estudantes podem ser premiados / (Foto: Divulgação)

Em contagem regressiva para o término das inscrições, a equipe da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul), responsável pela coordenação do projeto Estudantes no Controle - uma parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação) - fará visitas de esclarecimentos nesta semana às escolas de Campo Grande.

O projeto tem o objetivo de promover a cidadania fiscal e a participação social, estimulando o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

De acordo com o técnico em Auditoria e coordenador do Estudantes no Controle, Reinaldo Martins Feitosa, as viagens realizadas nos últimos dias aos 16 municípios do interior foram positivas.

“A recepção da comunidade escolar foi muito acolhedora. Nossas reuniões com a direção das unidades escolares foram produtivas e todos ficaram bastante entusiasmados com a possibilidade real de participarem. A grande maioria achou importante a ampliação do Projeto de quatro para 16 cidades. Realmente este contato para a apresentação do edital e esclarecimento de dúvidas superou nossas expectativas”, afirma.

Reinaldo fala também sobre o prazo das inscrições. “Nestes últimos dias de abordagem para esclarecimentos e orientações, vamos focar os trabalhos em Campo Grande. Este ano, são 60 vagas disponíveis e já ultrapassamos a metade de inscritos, mas nossa meta é mobilizar e alcançar 100%”, finaliza.

Além das escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) da Capital que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), incluindo a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional podem se inscrever aquelas localizadas nos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Terenos.

Prazos

O limite final para as unidades escolares estaduais fazerem a inscrição termina na próxima quinta-feira (20), às 23 horas.

As escolas públicas estaduais interessadas em participar podem obter todas as informações detalhadas por meio do edital publicado no DOE (Diário Oficial do Estado).

A cada ano, as etapas do Estudantes no Controle ficam mais desafiadoras. Para conquistar as metas estabelecidas é necessário participar: