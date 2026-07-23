Prazo para comprovar dados do Prouni termina nesta sexta-feira

Neste segundo semestre, o programa oferece 471.304 bolsas de estudo / José Cruz/Agência Brasil

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre de 2026 têm até esta sexta-feira (24) para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A entrega da documentação deve ser feita diretamente na instituição privada de ensino superior para a qual o estudante foi selecionado.

A relação dos convocados pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os documentos exigidos estão previstos no edital do processo seletivo e podem ser entregues presencialmente ou por meio eletrônico, conforme as regras de cada instituição. Caso necessário, as faculdades também poderão solicitar documentação complementar.

Neste segundo semestre, o programa oferece 471.304 bolsas de estudo em 879 instituições privadas de ensino superior. Do total, 219.725 são integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 251.579 são parciais, com cobertura de 50% do valor do curso.

O Prouni também reserva vagas para candidatos que atendem aos critérios das ações afirmativas, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos e pardos.

Quem não for convocado na primeira chamada ainda poderá participar da segunda, com resultado marcado para ser divulgado em 05 de agosto. Após essa etapa, os candidatos também poderão manifestar interesse na lista de espera para disputar bolsas remanescentes.

Criado pelo MEC (Ministério da Educação), o Prouni concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior a estudantes brasileiros sem diploma de graduação. A seleção é feita com base nas notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Mais informações sobre as regras do processo seletivo Prouni do segundo semestre deste ano estão no edital público do MEC nº 51/2026.