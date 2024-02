Prazo para comprovar dados do Prouni termina nesta terça-feira

Juca Varella/ Agência Brasil

Termina nesta terça-feira (20) o prazo para que candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 comprovem os dados informados no ato da inscrição.



O processo deve ser feito na própria instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado.



A primeira edição do Prouni 2024 ofertou 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451parciais(50%), distribuídas em 15.482cursosde 1.028 instituições participantes.



O programa

O Prouni oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo são estudantes sem diploma de nível superior.



Oprocesso seletivo tem duas chamadas sucessivas.A lista doscandidatospré-selecionadosna segunda chamada deve ser publicada no PortalÚnico deAcesso ao Ensino Superior em 27 de fevereiro.