Prazo para confirmação de matrícula na Rede Estadual termina hoje

Alunos Rede Estadual / Divulgação/governo do Estado MS

Termina nesta sexta-feira (13), o prazo para confirmação de matrícula na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, para alunos que tiveram as escolas designadas na 1ª lista, divulgada no dia 8 de janeiro.

O atendimento às possíveis dúvidas poderá ser feito por telefone (0800-647-0028) ou de forma presencial, em Campo Grande, na sede da Central de Matrículas da Rede Estadual, ao lado do CEEP Hércules Maymone.

A 2ª lista de designação estará disponível para consulta no dia 15 de janeiro, no portal da Matrícula Digital.

Atendimento

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.