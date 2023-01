Prazo para efetivação de matrículas da Rede Estadual termina hoje

Alunos Rede Estadual / Divulgação/governo do Estado MS

Termina nesta sexta-feira (20), a última etapa de efetivação de matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul. Desde o dia 16 de janeiro, pais ou responsáveis pelos estudantes presentes na segunda lista de designação puderam ir até as unidades escolares para confirmar a pré-matrícula realizada entre os dias 09 e 13 deste mês.

A etapa marca o fim do calendário da Matrícula Digital 2023 e, até o final do dia de hoje, conforme horário de funcionamento de cada escola da REE, os interessados poderão concluir a etapa com a devida apresentação dos documentos necessários, seguindo as orientações disponíveis no Portal da Matrícula Digital.

Para saber a escola apontada na designação, é necessário consultar a publicação disponibilizada no último domingo (15) em www.matriculadigital.ms.gov.br.

Atendimento

Em caso de dúvidas, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Se necessário, pais e responsáveis podem buscar atendimento na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.