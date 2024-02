Prazo para inscrição no Prouni termina quinta-feira

Studio formatura/ Galois

Terminam na próxima quinta-feira (1º) as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 406.428 bolsas serão ofertadas, sendo 308.977 (76%) integrais e 97.451parciais (50%). Elas serão distribuídas em15.482cursos de 1.028instituições.



Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta maior oferta de bolsas desde o início do programa em 2005. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.



Redação do Enem



Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem, nem ter participado do exame na condição de treineiro.



Oprocesso seletivo terá duas chamadas sucessivas.Os resultados com a lista doscandidatospré-selecionadosestarão disponíveisno PortalÚnico deAcesso ao Ensino Superiornos dias 6 e 27 de fevereiro.



Prouni



As notas do Prouni podem ser usadas para concorrer a bolsas de ensino em instituições privadas paracursos de graduação em instituições privadas.Os processos seletivos ocorremduas vezes por anoetêm comopúblico-alvo o estudante sem diploma de nível superior.



Para concorrer às bolsas integrais do ProUni, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal - por pessoa - de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas.