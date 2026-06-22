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Educação

Prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 termina nesta segunda-feira

Candidatos que não obtiveram isenção precisam quitar a guia de R$ 85 para garantir participação no exame

Anibal Placêncio

Publicado em 22/06/2026 às 10:47

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Pagamento é na Página do Participante Enem / Reprodução

Termina nesta segunda-feira (22) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). O vencimento seria na última quarta-feira (17), mas foi prorrogado pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), dando mais alguns dias para que os candidatos regularizassem a situação e confirmassem a participação no exame.

O valor da taxa é de R$ 85, e o pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio da GRU Cobrança (Guia de Recolhimento da União), disponível na Página do Participante. O acesso ao sistema é feito com a conta Gov.br.

Segundo o Inep, a inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento. A exigência vale para todos os participantes que não foram contemplados com a isenção da taxa.

Os candidatos podem efetuar o pagamento em agências bancárias, casas lotéricas, aplicativos de instituições financeiras e por meios eletrônicos, incluindo Pix, cartão de crédito e débito em conta, conforme as opções disponibilizadas por cada banco. No caso do Pix, basta utilizar o QR Code gerado na própria guia.

O instituto alerta que modalidades como depósitos bancários, transferências, ordens de pagamento ou depósitos em conta corrente não são reconhecidas para a confirmação da inscrição.

Taxa não será devolvida

De acordo com as regras do edital, o valor recolhido não será reembolsado em situações como pagamento em duplicidade ou em quantia diferente da estabelecida. A devolução somente poderá ocorrer caso haja cancelamento da edição do exame.

Além disso, não é permitida a transferência da taxa para outro participante.

Quem teve direito à gratuidade

Neste ano, ficaram isentos do pagamento estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública, beneficiários do programa Pé-de-Meia, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) em situação de vulnerabilidade social e candidatos que atendem aos critérios de renda estabelecidos pelo edital.

Aplicação das provas

O cronograma do Enem 2026 prevê a aplicação das provas nos dias 08 e 15 de novembro. O exame continua sendo a principal porta de acesso ao ensino superior no país, permitindo o ingresso em universidades públicas por meio do Sisu, além da participação em programas como Prouni e Fies.

As notas também podem ser utilizadas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep e, desde o retorno da modalidade em 2025, servem novamente para a certificação de conclusão do ensino médio para participantes que atingirem a pontuação mínima exigida.

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