Prazo para pagar taxa do Enem 2025 é prorrogado até 27 de junho

Paulo Pinto - Agência Brasil

A taxa de R$ 85 pode ser paga por boleto, gerado na Página do Participante, ou por Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança — dependendo do banco. Para pagamento via Pix, basta escanear o QR Code disponível no boleto.

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os candidatos têm até o dia 27 de junho para efetuar o pagamento e confirmar a inscrição.

Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025 são isentos da taxa. Nesse caso, o sistema não gera boleto de pagamento.

Aplicação das provas

As provas do Enem estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No entanto, nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em Belém no mês de novembro.

Certificação do ensino médio

Em 2025, o Enem volta a oferecer a possibilidade de certificação do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais. Para obter o certificado, o estudante precisa alcançar pelo menos 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e no mínimo 500 pontos na redação.

