Prazo para pagar taxa do Enem 2026 termina nesta quarta-feira

Guia de Recolhimento da União está disponível na Página do Participante Enem / Reprodução

Os candidatos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 têm até esta quarta-feira (17) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$ 85, e a quitação é necessária para confirmar a participação no exame, nos casos em que o estudante não obteve isenção.

A GRU Cobrança (Guia de Recolhimento da União) está disponível na Página do Participante, no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Para acessar o documento, é necessário utilizar a conta Gov.br.

Caso o boleto precise ser emitido novamente, o participante pode gerar uma nova via diretamente na mesma plataforma.

O pagamento pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e também por aplicativos bancários. Entre as formas aceitas estão Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição financeira escolhida. Para quem optar pelo Pix, a GRU conta com QR Code para facilitar a operação.

O Inep alerta que não são aceitos pagamentos feitos por depósito em caixa eletrônico, transferência bancária, depósito em conta corrente, ordem de pagamento ou via postal.

Segundo o instituto, o valor pago não será devolvido, exceto em caso de cancelamento do Enem 2026. Também não haverá reembolso em situações de pagamento duplicado ou quando for efetuado valor diferente do estipulado.

A confirmação da inscrição ocorre somente após o processamento do pagamento pelo Banco do Brasil. Caso o valor quitado seja inferior aos R$ 85 exigidos, a inscrição não será validada.

Nesta edição, tiveram direito à isenção estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, participantes do programa Pé-de-Meia, além de pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e estudantes de baixa renda.

O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país, sendo utilizado em programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Desde 2025, o exame também voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos que atinjam a pontuação mínima exigida.