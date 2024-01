Pré-matrícula digital para alunos novos em Corumbá começa na segunda

Sala de aula em Corumbá / Divulgação/PMC

A Prefeitura de Corumbá divulgou nesta quinta-feira, 11, o comunicado sobre a pré-matrícula digital dos novos alunos da Rede Municipal de Ensino, que começa na segunda-feira, 15.



A Secretaria Municipal de Educação, reforçou que o preenchimento da deverá ser realizado para interessados que não pertençam à Reme, portanto, somente para alunos novos.

O processo é feito exclusivamente pela internet, neste link. O prazo segue aberto até dia 18 de janeiro para alunos com deficiência e até 31 deste na para demais alunos.

A pré-matrícula é destinada para alunos das unidades de ensino da área urbana da Reme, que contemplem quaisquer das seguintes etapas: Educação Infantil: Creche (Berçário, Nível I, II e III) e Pré-Escola (Pré I e II); e, Ensino Fundamental: 1º ao 8º ano, e 9º ano na escola que houver disponibilidade.

A matrícula para o ano letivo de 2024, para qualquer série, nas escolas pertencentes à área rural, regiões do campo e das águas, o pai ou responsável deve fazer a matrícula diretamente na secretaria escolar da unidade de ensino.

“As unidades escolares da Reme serão pontos de apoio à etapa de pré-matrícula digital, realizando o atendimento ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h”, informou a prefeitura.

Os interessados em realizar matrícula para as fases da Educação de Jovens e Adultos (EJA Combinada) deverão procurar diretamente nas Escolas Municipais Ângela Maria Perez, Clio Proença, José de Souza Damy e Pedro Paulo de Medeiros.

De acordo com o Calendário Escolar 2024, o ano letivo nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei) e nas Unidades Escolares que ofertam o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino começa em 06 de fevereiro a 11 de dezembro de 2024.

Confirmação

Etapa importante para a garantia de vaga é a confirmação da matrícula que acontecerá, exclusivamente, na unidade de ensino, no prazo máximo de três dias úteis, conforme orientações presentes no documento de protocolo gerado no ato da confirmação dos dados no formulário online de pré-matrícula digital.

No ato da confirmação será preciso apresentar cópias e documentos originais da seguinte relação de documentos: