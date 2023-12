Pré-Matrícula Digital para alunos novos nas escolas de Corumbá começa em janeiro

Prazo segue apenas para novos alunos / Foto: Divulgação

O prazo para pré-matriculas de novos alunos da Rede Municipal de Corumbá começa no dia 15 de janeiro de 2024. O cadastro é feito exclusivamente pela internet.

De acordo com a Resolução n° 398, publicada no Diário Oficial de Corumbá de segunda-feira, 18, o preenchimento da Pré-Matrícula Digital deverá ser realizado para interessados que não pertençam a Reme, portanto, somente para alunos novos.

O cadastro é feito pelo na aba de serviços da Secretaria Municipal de Educação, www.corumba.ms.gov.br. A pré-matrícula digital é aplicada às unidades de ensino da área urbana da Reme, que contemplem quaisquer das seguintes etapas: Educação Infantil: Creche (Berçário, Nível I, II e III) e Pré-Escola (Pré I e II); e, Ensino Fundamental: 1º ao 8º ano, e 9º ano na escola que houver disponibilidade.

A matrícula para o ano letivo de 2024, para qualquer série, nas escolas pertencentes à área rural (regiões do campo e das águas), deverá ser realizada diretamente na secretaria escolar da unidade de ensino.

As unidades escolares da Reme serão pontos de apoio à etapa de pré-matrícula digital, realizando o atendimento ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Os interessados em realizar matrícula para as fases da Educação de Jovens e Adultos (EJA Combinada) deverão procurar diretamente nas Escolas Municipais Ângela Maria Perez, Clio Proença, José de Souza Damy e Pedro Paulo de Medeiros.

De acordo com o Calendário Escolar 2024, o ano letivo nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei) e nas Unidades Escolares que ofertam o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino começa em 06 de fevereiro de 2024 encerrando no dia 11 de dezembro de 2024.

Cronograma

A partir das 08h do dia 15 de janeiro até as 23h59 de 17 de janeiro de 2024, para os alunos com deficiência;

A partir das 08h do dia 22 de janeiro até as 23h59 do dia 31 de janeiro de 2024, para os demais alunos, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Confirmação

Etapa importante para a garantia de vaga é a confirmação da matrícula que acontecerá, exclusivamente, na unidade de ensino, no prazo máximo de três dias úteis, conforme orientações presentes no documento de protocolo gerado no ato da confirmação dos dados no formulário online de pré-matrícula digital.

No ato da confirmação será preciso apresentar cópias e documentos originais da seguinte relação de documentos:

Protocolo da Pré-Matrícula Digital 2024;

Certidão de nascimento/casamento;

Documento de identidade dos interessados, quando maiores de idade ou

responsáveis legais, quando menores de idade;

CPF dos pais ou responsáveis legais;

Comprovante de residência atualizado (últimos dois meses);

Documento de transferência (quando necessário);

Histórico escolar (quando necessário);

Laudo médico ou avaliação psicopedagógica para estudantes com deficiência (caso já possua);

Carteira de vacinação (para a Educação Infantil e Ensino Fundamental);

Cartão do SUS;

Número do NIS;

CPF do Aluno (caso já possua);

RG do Aluno (caso já possua);

Documento de Permissão emitido pela Polícia Federal, quando estrangeiro (caso já possua).

