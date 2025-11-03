Pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino começam nesta segunda-feira

Serão disponibilizadas aproximadamente 200 mil vagas em 79 municípios
Álvaro Rezende/ Governo de MS
Começa nesta segunda-feira (3) o período de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. Os interessados em ingressar ou permanecer em uma das escolas da rede podem preencher o formulário disponível até o dia 31 de dezembro de 2025.
De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), serão disponibilizadas aproximadamente 200 mil vagas em 79 municípios, atendendo tanto novos estudantes quanto os que já fazem parte da REE em 2025.
O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, informou que o próximo ano seguirá com a ampliação das turmas em Tempo Integral nos ensinos Fundamental e Médio, atualmente presentes em 213 escolas. Também haverá aumento na oferta de cursos da Educação Profissional, que conta com mais de 45 mil estudantes matriculados.
Novas escolas
A REE contará com três novas unidades escolares em 2026, localizadas em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, totalizando 352 escolas no Estado.
Em Campo Grande, a EE Vereador Cristóvão Silveira, no Jardim Noroeste, ofertará Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e, no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).
Em Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará Ensino Fundamental (4º e 5º anos e Anos Finais), Ensino Médio e Educação Profissional.
Em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.
Como fazer a pré-matrícula
O processo é realizado pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br, onde estão disponíveis as orientações e os canais de contato. Para preencher a pré-matrícula, os pais ou responsáveis devem acessar a aba “acesso rápido”, selecionar a opção correspondente e seguir as instruções apresentadas.
Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico está disponível pelos números 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular).
O atendimento presencial em Campo Grande é realizado na Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Os interessados também podem procurar a escola estadual mais próxima para obter informações ou apoio no preenchimento da pré-matrícula.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Primeira turma do Empretec Indígena de 2025 é formada na Aldeia Paraguassu
Pesquisa indígena de Aquidauana vence prêmio na FETEC MS
Indígena de Aquidauana é finalista nacional com projeto de reflorestamento
Acidente
O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias exatas do acidente
Fé
Após a programação da manhã, vai haver atividade litúrgica à noite
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS