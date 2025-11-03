Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 11:39

Educação

Pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino começam nesta segunda-feira

Serão disponibilizadas aproximadamente 200 mil vagas em 79 municípios

Da redação

Publicado em 03/11/2025 às 09:59

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Começa nesta segunda-feira (3) o período de pré-matrículas para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. Os interessados em ingressar ou permanecer em uma das escolas da rede podem preencher o formulário disponível até o dia 31 de dezembro de 2025.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), serão disponibilizadas aproximadamente 200 mil vagas em 79 municípios, atendendo tanto novos estudantes quanto os que já fazem parte da REE em 2025.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, informou que o próximo ano seguirá com a ampliação das turmas em Tempo Integral nos ensinos Fundamental e Médio, atualmente presentes em 213 escolas. Também haverá aumento na oferta de cursos da Educação Profissional, que conta com mais de 45 mil estudantes matriculados.

Novas escolas

A REE contará com três novas unidades escolares em 2026, localizadas em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, totalizando 352 escolas no Estado.

Em Campo Grande, a EE Vereador Cristóvão Silveira, no Jardim Noroeste, ofertará Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e, no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

Em Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará Ensino Fundamental (4º e 5º anos e Anos Finais), Ensino Médio e Educação Profissional.

Em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional.

Como fazer a pré-matrícula

O processo é realizado pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br, onde estão disponíveis as orientações e os canais de contato. Para preencher a pré-matrícula, os pais ou responsáveis devem acessar a aba “acesso rápido”, selecionar a opção correspondente e seguir as instruções apresentadas.

Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico está disponível pelos números 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular).

O atendimento presencial em Campo Grande é realizado na Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Os interessados também podem procurar a escola estadual mais próxima para obter informações ou apoio no preenchimento da pré-matrícula.

