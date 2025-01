Pré-matrículas nas escolas estaduais de MS terminam quarta-feira

Divulgação

O período destinado à 1ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE) termina na próxima quarta-feira (10), em Mato Grosso do Sul.

Quem deseja garantir vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o ano letivo de 2025 tem até essa data para realizar o procedimento, que está aberto desde 11 de novembro de 2024.

As pré-matrículas são destinadas tanto aos estudantes que já fazem parte da REE quanto àqueles que desejam ingressar no sistema estadual de ensino.

Para preencher os dados, os responsáveis têm três opções: pelo site, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, localizada, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

Além disso, é possível realizar o procedimento em qualquer escola estadual no Estado. O cronograma segue com a consulta à lista de designação, que será disponibilizada no site da Matrícula Digital no dia 12 de janeiro.

A efetivação da matrícula será entre os dias 13 e 17 de janeiro para os estudantes cujos nomes constarem nessa lista.

Com um total de 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares espalhadas pelos municípios, a Rede Estadual de Ensino oferece também 120 extensões. Entre as novidades deste ano, destaca-se a ampliação da oferta de vagas para o Ensino em Tempo Integral.

Serão 12 mil novas vagas, com foco nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, uma medida que visa ajudar as redes municipais na distribuição de vagas para a Educação Infantil.

O Ensino em Tempo Integral, em expansão nos últimos anos, estará presente em 62% das escolas da REE em 2025, com a expectativa de atender até 52 mil estudantes.

O ano letivo de 2025 terá início em 7 de fevereiro, com as ações de formação para os profissionais da educação, na Jornada Formativa. As aulas para os estudantes começam no dia 17 de fevereiro.