Prefeitura abre inscrições para curso gratuito em informática

Prefeitura de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aquidauana abriu inscrições para curso gratuito de informática. O curso de tempo integral tem o público-alvo para jovens de 14 anos e quem busca qualificação para o mercado de trabalho.



Segundo o Núcleo de Geração de Emprego e Renda, as vagas são limitadas e deve acontecer de 7 a 10 de fevereiro. A grade do curso disponibiliza conhecimentos básicos de informática para obter os melhores resultados na gestão de sua atividade.

“Tivemos uma turma já em meados de janeiro e foi um sucesso! O SENAR traz todo o material e nós disponibilizamos salas climatizadas”, destacou a coordenadora do Geração de Emprego e Renda, Elaine Rati.

As matrículas podem ser feitas apenas no período matutino, das 7h às 10h, no prédio do Núcleo, sito a Rua Francisco Pereira Alves, s/n, Bairro da Exposição, em frente à escola CAIC. Os interessados devem portar no ato da matrícula, documentos pessoais, inclusive o CPF e comprovante de residência.