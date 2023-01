Prefeitura anuncia suspensão do Carnaval de rua em Bonito

Visita a obras de ampliação do CEI da Vila Marambaia / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bonito anunciou nesta segunda-feira (16) a suspensão do Carnaval de rua neste ano. O valor que seria usado no evento, em torno de R$ 600 mil, será revertido para a construção de novas salas de aula nas escolas municipais.

O prefeito Josmail Rodrigues, disse que número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino aumentou significativamente este ano e serão necessários, pelo menos, mais seis salas de aula para abrigar a todos, além da ampliação dos Centros de Educação Infantil.

“No ano passado entregamos quatro salas na Escola Manoel Inácio de Farias e agora vamos construir mais seis, conforme a demanda de cada escola. Também estamos ampliando o Centro de Educação Infantil Hermínia Teixeira Siqueira, na Vila Marambaia, e vamos iniciar a reforma completa, com ampliação do CEI Izaltina Viera Coelho, na Vila Donária”, detalha.

Ainda segundo o prefeito, no final do ano o município investiu na programação de Natal, com iluminação temática e atrações a nacionais, mas agora é hora de focar nas prioridades município. “Além da Educação, temos que fazer melhorias na Saúde, com a reforma do ESF Centro, estamos investindo no lazer, com parquinhos no Balneário e algumas praças e por isso decidimos não realizar o Carnaval”, finaliza Josmail.