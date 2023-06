Prefeitura de Aquidauana abre vagas para curso de cerimonial público

Aulas acontecem na UFMS / Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social dê Aquidauana abriu inscrições para o curso de cerimonial público, com aulas no dia 4 de julho, no Anfiteatro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O curso é gratuito e uma oportunidade para capacitação na área. As vagas são limitadas, o processo de inscrição acontece no Núcleo de Geração de Renda, em frente ao CAIC.

Os interessados podem entrar em contato com a secretaria no telefones (67) 3240-1400 ramal 1462.