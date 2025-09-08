Prefeitura de Bonito entrega kits escolares em Águas do Miranda

Cerca de 150 alunos da Escola Municipal Rural receberam os materiais
Entrega do material nesta manhã / PCMS
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou nesta segunda-feira (08) a entrega de kits escolares aos alunos do Distrito Águas do Miranda.
Ao todo, 150 estudantes da Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira foram contemplados com os materiais, que serão utilizados durante o segundo semestre letivo.
A ação tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e apoiar as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.
