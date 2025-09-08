Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:09

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Prefeitura de Bonito entrega kits escolares em Águas do Miranda

Cerca de 150 alunos da Escola Municipal Rural receberam os materiais

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 19:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Entrega do material nesta manhã / PCMS

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou nesta segunda-feira (08) a entrega de kits escolares aos alunos do Distrito Águas do Miranda.

Ao todo, 150 estudantes da Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira foram contemplados com os materiais, que serão utilizados durante o segundo semestre letivo.

Leia Também

• Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025

• Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito

• Morre empresário Celso Poli responsável pela criação do Zagaia em Bonito

A ação tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e apoiar as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

543749655_18056798204575505_6162187389663984894_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Educação

Biblioteca de Miranda amplia acervo e reforça incentivo à leitura

MS Speaks

Plataforma fortalece ensino do inglês para 83 mil alunos da Rede Estadual de Ensino

A partir do 2º semestre letivo deste ano, estudantes do Ensino Médio e docentes de Língua Estrangeira Inglesa passaram a contar com uma plataforma educacional que reúne tecnologia, inovação e recursos pedagógicos

Educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Publicidade

Educação

MEC cria auxílio adicional para bolsistas com deficiência

ÚLTIMAS

Serviços

Casos de pedofilia na Capital reacendem debate sobre proteção infantil

Juíza Katy Braun fala sobre prevenção, punição e falta de tratamento na rede pública

Polícia

Polícia diz que mãe de bebê agiu em desespero e nega abandono em Aquidauana

Bebê foi dado à luz por adolescente de 16 anos dentro da própria casa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo