Prefeitura de Bonito entrega kits escolares em Águas do Miranda

Entrega do material nesta manhã / PCMS

Ao todo, 150 estudantes da Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira foram contemplados com os materiais, que serão utilizados durante o segundo semestre letivo.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou nesta segunda-feira (08) a entrega de kits escolares aos alunos do Distrito Águas do Miranda.

A ação tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e apoiar as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

