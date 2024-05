Prefeitura de Bonito entrega kits escolares para alunos da REME

Entrega de kits nesta manhã / Divulgação

Estudantes da REME (Rede Municipal de Ensino) de Bonito receberam nesta quinta-feira, 2, os tão aguardados kits escolares. Ao todo, serão entregues 3.350 kits, abrangendo desde os pequenos da pré-escola até os alunos do 9º ano. Este investimento, que ultrapassa os R$ 320 mil, visa fortalecer o apoio à educação e garantir que todos os estudantes tenham as ferramentas necessárias para seu desenvolvimento acadêmico.

A entrega foi realizada pela equipe da Semec (Secretaria Municipal de Educação), com a presença do prefeito Josmail Rodrigues e vereadores, em cerimônias simbólicas nas escolas Manoel Inácio de Farias e Professora Durvalina Dorneles Teixeira. Nestas escolas, a emoção tomou conta dos alunos ao receberem seus kits, contendo itens essenciais como cadernos, lápis, borrachas e outros materiais indispensáveis para o ano letivo.

A distribuição dos kits não se restringiu apenas a essas duas escolas; todas as unidades da REME receberão os materiais ao longo desta semana. Essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a educação, buscando garantir que nenhum aluno seja privado de recursos básicos para sua aprendizagem. Com os kits em mãos, os estudantes estão prontos para enfrentar mais um ano de aprendizado e crescimento na Rede Municipal de Ensino.