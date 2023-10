Prefeitura de Corumbá negocia salário de professores na segunda-feira

Escola municipal de Corumbá / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Corumbá emitiu comunicado informando que a paralisação de três dias, convocada pelo SIMTED (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Corumbá), é um movimento, cabe a cada servidor decidir a adesão. A Secretaria de Educação deve se reuniu com a categoria na segunda-feira, 23, para a negociação salarial.

Segundo a nota, cabe à direção escolar definir pelo funcionamento ou não de cada unidade de ensino. Quem optar pela paralisação deve informar a data da reposição destes dias de trabalho.

"A Secretaria de Educação reitera ainda que as reivindicações do SIMTED sempre foram ouvidas. A negociação salarial segue em andamento e a Prefeitura vai se reunir com os representantes do sindicato na próxima segunda-feira, dia 23, para apresentar mais uma proposta aos docentes. Já sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Administrativos, o sindicato tem dois representantes na comissão que discute o tema e bem sabe que a minuta do documento está pronta e a leitura final está marcada para o dia 4 de novembro, para então seguir para apreciação do Executivo".

Ainda segundo o município, nenhuma outra gestão municipal discutiu com a categoria a implementação de um PCC para os técnicos administrativos escolares. "O objetivo do Executivo Municipal é, e sempre foi, adequar o salário de todas as categorias do quadro efetivo e valorizar a qualificação técnica dos servidores em suas diferentes funções, o que vem sendo feito desde 2018."

Com relação ao reajuste solicitado pela categoria, a Prefeitura informou que está pagando o abono de 4,18% a todos os servidores efetivos do Executivo Municipal, com previsão de incorporação em janeiro de 2024.