Prefeitura de Corumbá promove Show de Talentos da Reme

Show de talentos / Renê Carneiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá promove no dia 24 de novembro, no Jardim da Independência, o Show de Talentos da REME (Rede Municipal de Ensino). A iniciativa pretende incentivar o interesse da população estudantil da Rede, pela música, como fonte de cultura e lazer; valorizar as manifestações culturais regionais e apresentar os talentos musicais das Rede Municipal de Ensino.

Cada unidade escolar da REME poderá participar com um aluno (a partir de 7 anos) e um profissional de Educação. O Show de Talentos será dividido em três etapas: Seletiva Interna; Seletiva Eliminatória e Ensaio Preparatório. A Seletiva Eliminatória será realizada no auditório do Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá nos dias 14 e 16 de novembro.

O ensaio geral ocorrerá no dia 21 de novembro, também no auditório do Centro de Convenções. O Show de Talentos da REME é uma realização da Prefeitura de Corumbá, sob a responsabilidade do Comitê de Gestão Compartilhada, formado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/Superintendência de Políticas Públicas/Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico e Fundação de Esportes de Corumbá.