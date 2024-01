Prefeitura de Corumbá publica lista de aprovados em seleção de professores

Sala de aula em Corumbá / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá homologou o resultado final do processo seletivo simplificadopara contratação de professores da rede municipal. O edital foi publicado na edição de terça-feira, 30, do Diocorumbá, assinado pelo secretário de Educação, Genilson Canavarro de Abreu.

No mesmo Diário Oficial foi republicada a análise dos recursos e também o resultado final do Processo Simplificado. Os candidatos aprovados serão contratados obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, por ato do Secretário Municipal de Educação e convocados, por Edital próprio a ser publicado no Diário Oficial para entrega das documentações necessárias à comprovação dos requisitos exigidos para a contratação ao cargo/função.

De acordo com o Calendário Escolar 2024, o ano letivo nos Cemei (Centros Municipais de Educação Infantil) e nas Unidades Escolares que ofertam o Ensino Fundamental e a EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Rede Municipal de Ensino começa em 19 de fevereiro para os alunos, encerrando-se no dia 11 de dezembro. Para os professores, a reapresentação será no dia 1º de fevereiro.